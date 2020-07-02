買不起房被甩 他殺前女友焚屍

南京市中級人民法院近日審理一起殺人焚屍案，兇嫌劉超與被害人張佳曾是一對戀人，因劉超買不起房致兩人分手，張佳找到「拆二代」新對象，並論及婚嫁，劉超憤而持刀殺前女友並焚屍，檢方以故意殺人罪、放火罪為由對劉超提起公訴，而張佳的父母也提起刑事附帶民事訴訟。

現代快報報導，30歲的劉超本科和研究生都是在南昌上的。在研究生期間，他和同學張佳談戀愛。研究生畢業後，劉超在杭州一家電子商務公司做渠道經理，而張佳在南京的一家醫藥公司工作。因為買房的問題，張佳的家人不同意兩人結婚。劉超說：「我她家人希望我全款買房。」而劉超的家人也表示，張佳要求在南京買套房，劉超壓力很大，這些年他賺的錢都花在了女友身上。

據報導，為了買房，劉超還動過搶劫的念頭。2019年下半年，劉超在網上買了尖刀和假髮，他和張佳說要去銀行搶劫300萬人民幣，這樣她的家人就可以同意他們一起了。張佳還把這件事告訴了自己的朋友，但最後兩人還是分手了。

2019年底張佳又談了個對象，家人都很滿意。這個對像是家中獨子，是個拆二代，家裡好幾套房。張佳和他已經準備要結婚了。

2020年1月10日，劉超攜帶尖刀從杭州來南京找張佳，但張佳並不在她的住處。第二天早上，劉超終於等來了張佳，兩人在門口發生爭執，劉超用刀割了張佳的手腕。這時一個鄰居阿姨路過，劉超讓她撥打120。

據報導，劉超之後扶著張佳進了房間，把張佳安置在床上，並去廚房點火，引火在被子上。劉超隨後被趕到的警察逮捕，他在庭審現場痛哭，一遍遍說著「對不起」，希望判他死刑立即執行。「我爸爸很早就過世了，大學時每年寒暑假都在家幫媽媽幹活，我平日裡是個勤奮的人，現在這樣我已經無法面對所有人。」