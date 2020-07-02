預支8萬彩禮救父 女研究生被男友拉黑5年情斷

陝西梁姓女研究生的父親突發腦出血，因付不出醫藥費，她向相愛五年的男友提結婚，想預支8萬（人民幣，下同，約1.1萬美元）彩禮錢救父，沒想到卻被男友拉黑，讓梁女崩潰。梁父日前已出院，原因是「沒錢無法繼續治療」。網友熱議此事，有人覺得「這男的太不爺們」；也有人認為 ，從男方家人角度，無可厚非。

新京報報導，25歲的梁女是陝西一所大學的研究生，2019年12月，她的父親突發腦出血，迄今花去醫療費用70多萬元，家中已負債累累。為借錢救父親，她向相戀五年的男友提出結婚及預支8萬元彩禮錢救父親的想法，沒想到男友卻回覆：「現在有點太早了」、「以後別聯繫了」，梁女隨即被男友拉黑。

父親還在重病，相戀五年的男朋友卻因為彩禮離她而去，讓梁女很難接受。「我在學校每每想到還在疾病中掙扎的父親就淚如雨下，每天和父親視頻我都忍不住流眼淚。醫生說，父親的病至少還需要兩個月的治療，預計費用要40多萬元。為了籌錢救父親男朋友也沒了，我還是個學生，真不知道該怎麼給父親籌來救命錢了。」梁女說。

紅星新聞報導，此事是因網絡公益籌款一篇文章登上新聞平台話題熱議榜。梁女稱，其父過去大半年進行過多場手術，但僅恢復輕微意識。父親漫長的治療讓家庭背負了數十萬元的債務，她在壓力之下鼓起勇氣向男友提出結婚並希望男方能預支8萬元彩禮錢，沒想到是這樣的結局，「我也不想這樣，這是最後的籌碼。」她並婉拒提供男友的聯繫方式供記者核實。

報導指出，據為梁父籌款的「河南省慈善總會金像攝影之光公益基金」負責人蘇女士表示，已核實梁女情況真實性，梁父出院正是「因為沒有錢而無法繼續治療」。該條籌款立項時間為6月8日，籌款目標為30萬元。截至7月1日下午4時，已獲捐款近14萬元，尚缺16萬餘元。

籌款文中配發了一張梁女與男友的微信聊天紀錄。紀錄中，6月22日晚，女生提出「可以先把彩禮（錢）給我，救我爸，回頭結婚了就不要彩禮了」，男友回覆稱「回頭再說吧」。兩天後，女生再次詢問：「咋不理我呢，你怎麼想的說出來呀？一直不說話是什麼意思？」男友則回覆：「現在有點太早了，家人說不太合適，要不就這樣吧。」

女生不解，連打了三個問號。男子回覆，「以後別聯繫了」。此後女生繼續發送消息「我們5年的感情，就……」，但最終未能成功，她已被男友拉黑。

報導說，文章引發了網友熱議。有不少網友站在女生一邊，責罵其男友「無情」，「關鍵時刻不為女友分憂解難，靠不住」。也有網友認為，這是一種變相的道德和情感綁架，對男子表達了理解。