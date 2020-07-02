成都理工32歲教師 在美染新冠去世

成都理工大學能源學院教師、ASU（亞利桑那州立大學）訪問學者鄧勇因為在美國感染新冠病毒不幸逝世。

紅星新聞報導，據稱，鄧勇去年9月爬山時感染真菌，後確診為山谷熱，住院醫治，病情穩定後，今年3月轉到美國一康復中心隔離治療，但近期因新冠病毒在該康復中心爆發，鄧勇不幸染疫 ，6月21日去世，年僅32歲。目前，其妻子和母親在鳳凰城辦理後事。

據了解，鄧老師夫妻均是湖北咸寧人，工作後來成都。學院辦公室工作人員處證實了鄧勇逝世的消息。學院工作人員稱，目前已組織發起捐款，學校校長辦公室、對外合作與交流處、人事處等部門均知情。

另據了解，此前鄧勇在美染疫，學校還曾支持鄧勇家人來美照料，但過多情況不便透露。

成都理工大學能源學院官網顯示，鄧勇為能源學院石油工程系講師、碩導，自2017起在成都理工大學工作至今，發表學術論文7篇，其中SCI論文3篇。

不少中國網友關注此一事件，紛感嘆「才32歲，生個病也會死？」「可惜，一路走好」，但不少人也對32歲就當碩導表示疑問，有人表示，「32歲講師正常，但是碩導挺厲害啊…可惜了。」