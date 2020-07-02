聽新聞
test
0:00 / 0:00
長江2020年第1號洪水來襲 中下游拉響警報
據新華社報導，受強降雨影響，長江上游幹流、烏江及三峽區間來水明顯增加，2日10時三峽水庫入庫流量達每秒5萬立方公尺。根據大陸全國主要江河洪水編號規定，此次來水達到洪水編號標準，長江水利委員會宣告：「長江2020年第1號洪水」已經在長江上游形成。
報導稱，鑒於當前長江流域汛情的嚴峻形勢，根據「長江流域水旱災害防禦預案（試行）」規定，長江水利委員會2日11時啟動長江水旱災害防禦Ⅳ級應急響應。
據預測預報，未來一周長江流域將有三次強降雨過程，預計烏江中下游、清江及長江中下游幹流附近累計雨量將達到100毫米至150毫米。
受降雨影響，向寸區間支流、烏江中下游、三峽區間、清江、漢江中下游、洞庭湖湖區及長江中下游幹流將明顯漲水，長江幹流城陵磯附近地區、烏江中下游及部分中小河流可能發生超警洪水。
長江水利委員會要求，四川、雲南、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、貴州等地的水利部門要進一步強化責任落實，認真做好防範應對工作，切實做好監測預報預警、水工程科學調度、堤防巡查防守，著力做好中小河流洪水和山洪災害防禦，確保水庫安全度汛，全力保障人民群眾生命財產安全。
另，大陸中央氣象台2日10時則是連續第31天發布暴雨藍色預警，預計2日14時至3日14時，江漢東部、江淮西部和南部、江南北部、雲南中部、西藏東南部，以及華北北部等地的部分地區將有大到暴雨。其中，湖北東部、安徽南部、江西北部、浙江中部等地局部地區將有大暴雨（100～150毫米），部分地區將伴有短時強降水。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言