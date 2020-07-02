長江2020年第1號洪水來襲 中下游拉響警報

「如果香港受傷害，都是因為習近平...」《港版國安法》通過生效後，「末代港督」彭定康在接受訪問時如此表示，同時批評中國此舉「粗暴狂妄」、形同「終結一國兩制」。近年頻繁聲援港人的彭定康，事實上...

2020-07-02 08:30