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陸水利部稱防汛關鍵期將至 大陸304條河流水位超警

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國大陸多條河流近段時間持續出現超警戒水位。今年已有304條河流發生超警戒以上洪水。新華網照片
中國大陸多條河流近段時間持續出現超警戒水位。今年已有304條河流發生超警戒以上洪水。新華網照片

受到降雨影響，中國大陸多條河流近段時間持續出現超警戒水位。今年已有304條河流發生超警戒以上洪水。

據央視新聞網，中共水利部通報顯示，截至7月1日12時，太湖、淮河幹流三河尖段；重慶綦江及部分支流；安徽巢湖等15條河流超警。

另據大陸水利部、氣象台聯合預測，盛夏期間，南北方均有多雨區，以北方雨帶為主，黃河中游、海河南系、松花江、遼河、長江中游洞庭湖水系、珠江流域西江和北江等河流將發生區域性較大洪水。

水利部相關負責官員表示，7、8月是中國防汛關鍵期，江河洪水呈現多發頻發趨勢，需要重點防範超標洪水、水庫失事、山洪災害三大風險

北京氣象局官方微博2日繼續發布雷電藍色預警信號，預計當前至3日11時，北京市大部分地區有雷陣雨天氣；局地短時雨强較大，並可能伴有短時大風或小冰雹，請注意防範。

中國大陸多條河流近段時間持續出現超警戒水位。今年已有304條河流發生超警戒以上洪水。新華網照片
中國大陸多條河流近段時間持續出現超警戒水位。今年已有304條河流發生超警戒以上洪水。新華網照片

北京 台聯 氣象局

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