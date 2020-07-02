陸水利部稱防汛關鍵期將至 大陸304條河流水位超警

近來論者有云大陸獨裁政治制度高效勝於美國民主制度。其立論根據為改革開放30年之成效遠超過歐美同一段時期，及對「新冠病毒（COVID-19、武漢肺炎）」掌控壓制遠勝歐美，外加美國種族歧視議題一直無法有效解決三項。其實這三種論點均站不住腳，少俠現在以另一角度來論證，這也許會對問題能有更深一層的不同體認。

2020-07-01 13:03