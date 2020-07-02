滬蘇通鐵路開通 南通-上海1小時

7月1日，中國大陸自主設計建造、世界上首座主跨超千米的公鐵兩用斜拉橋—滬蘇通長江公鐵大橋建成通車，滬蘇通鐵路同步開通運營。滬蘇通鐵路開通運營後，上海至南通的旅行時間由原來3.5小時壓縮至1小時6分鐘，縮短了上海與南通及蘇北地區的時空距離，「上海大都市圈」再擴容。

中新社報導，7月1日11時28分，上海前往南通方向的首趟列車準時發車。「原先旅客是『曲線出行』，從上海到南通或是蘇北地區，需要到南京進行中轉。現在鐵路開通，上海到南通可以直達，上海中心城市對周邊的輻射帶動作用進一步增強。」鐵路上海站副站長盧珺說。

盧珺表示，7月1日上海地區開往南通方向的列車一共是18趟，其中上海站有7趟列車，上海虹橋站有11趟列車。後續會根據市場需求和客流需求，進行日常線、周末線、高峰線的區分。

滬蘇通鐵路開通運營，C3836/7次列車從上海開往南通，旅客在鐵路上海站拍攝列車與車票，見證歷史一刻。（中新社）

12時46分左右，從上海發出的列車駛上滬蘇通長江公鐵大橋。這座大橋的設計建造技術實現了五個世界首創，在中國大陸乃至世界鐵路橋梁建設史上具有里程碑意義。

在滬蘇通鐵路所有新建站房中，南通西站站房是最大一座。中鐵建工集團南通西站項目經理凡靠平表示，南通首座高鐵站的建成通車，將加快南通、泰州、揚州等地融入「上海一小時經濟圈」，對於促進長三角地區產業布局調整，實現區域資源共享具有重要意義。

上海財經大學長三角與長江經濟帶發展研究院執行院長張學良教授認為，滬蘇通長江公鐵大橋的開通，將南通至上海的時間距離壓縮到近1小時，南通真正進入了「上海大都市圈」。這一方面徹底改變了南通「向南鐵路不通」的交通瓶頸，上海到南通、鹽城、連雲港的北向通道也真正打通。另一方面，南通與蘇南全方位協同、與上海全方位對接、融入長三角一體化高質量發展，邁進高鐵時代。

「滬蘇通長江公鐵大橋開通後，上海對周邊的輻射帶動作用具體體現在資金、教育、科研和文化等方面。」經濟學家宋清輝表示，周邊地區進入「上海一小時經濟圈」後，不但增強上海的經濟中心地位，也將促進這些地區經濟人流、物流、資金流、信息流匯聚，助力當地經濟快速發展。