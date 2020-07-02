四川遷居湖南 8隻大熊貓亮相

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
湖南鳳凰中華大熊貓苑開園。從四川來的8隻大熊貓，經過一個月適應期後正式亮相。（中新社）
湖南鳳凰中華大熊貓苑開園。從四川來的8隻大熊貓，經過一個月適應期後正式亮相。（中新社）

7月1日，湖南鳳凰中華大熊貓苑開園，從四川轉運湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣安家的8隻大熊貓，經過一個月適應期後正式與公眾見面。

中新社報導，坐落在鳳凰縣廖家橋大坪村的鳳凰中華大熊貓苑是湖南規模最大的熊貓主題樂園，建築面積13950平方公尺，8隻國寶分別居住在A、B、C三館。兩隻成年熊貓（台灣稱貓熊）名字叫「龍昇」「清風」，於2000年和2007年出生；其餘6隻亞成年熊貓，名字分別為「興安」「府府」「華鴻」「離堆」「京寶」「玉壘」，均是2017年出生。

為照顧好大熊貓，鳳凰縣林業局大熊貓保護管理中心副主任熊啟友帶領飼養員去中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地學習了三個月。「根據大熊貓生活習性，館舍專門安裝了中央空調，每天24小時工作。飼養員、遊客等進入場館需要消毒、測體溫、戴口罩、登記健康卡，園區每天消毒兩次。」熊啟友說，大熊貓苑還建有熊貓館、熊貓醫院、飼料加工間、科普館等，待8隻大熊貓生活穩定後，還會有4隻大熊貓遷居鳳凰。　　

在鳳凰進行技術指導的中國大熊貓保護研究中心飼養專家程建斌表示，為讓大熊貓適應新家，場館的生活場景需要和四川相似。「因地制宜豐富環境，設置了竹笋模型、攀爬架、假山。鳳凰的氣候更濕熱，室外活動場所的蓄水池會更深一些，利於洗澡降溫。」

大熊貓們現在還不太適應吃本地竹子。「調理期，就像小孩吃奶粉一樣，目前正逐步增加鳳凰本地竹子比例，但首先要確保它們有足够的飲食、保證健康。」程建斌說。

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