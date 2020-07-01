港警拘捕300多人 5男4女涉嫌違反港版國安法

「港版國安法」6月30日深夜生效，香港市民今（1）日舉行「七一」遊行，香港警方則在銅鑼灣驅散群眾，並首次依「港區維護國家安全法」逮捕示威者，人民日報海外網報導，截至晚間8時，警方拘捕逾300人，當中5男4女涉嫌違反港版國安法。

今日中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有人群集結叫囂、縱火堵路，有社區設施及多間商店被破壞。警方多次發出口頭警告，要求群眾停止違法行為，但人群拒絕依從指示，繼續四處堵路破壞。警方遂採取拘捕行動。

此外，傍晚有示威者將大量印有不同警員個人資料的紙張，散落於銅鑼灣時代廣場二樓大堂的地上。警方在臉書表示，禁止對警員、特務警員及其家屬起底和滋擾的臨時禁制令仍然生效，警方保留對違反禁制令者追究的權利。