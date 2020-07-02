2025共享電單車 將達800萬輛

新經濟行業數據分析報告發布平台艾媒諮詢7月1日發布「2020中國共享電單車安全管理專題研究報告」，報告稱，隨著各大平台穩步推進共享電單車投放布局，未來5年，中國大陸用戶共享電單車需求將進一步激發，尤其在三四線城市的滲透率將保持快速增長態勢，預計2025年共享電單車投放車輛可達到800萬輛，收入規模將達到200億元人民幣。

中新社報導，隨著機動車保有量的持續增長和人口的聚集，城市公共交通問題日益突出，在共享單車市場培育下，針對3至10公里中短途兩輪出行需求提升。得益於物聯網、人工智能、大數據的技術應用，共享電單車應運而生。共享電單車，即互聯網租賃電動自行車，又稱共享助力車、共享電動自行車。

艾媒諮詢數據顯示，2019年中國大陸共享電單車數量已超過100萬輛。不過，在共享電單車用戶在使用過程中，近四成用戶表示車輛容易出現打滑、煞車失靈問題。此外，電池安全、騎行人安全意識薄弱、道路交通安全等也較為突出。

新強制性大陸國家標準「電動自行車安全技術規範」把安全性放在首位，從整車安全、電氣安全等多個方面進行嚴格規範。相較於民用電動車而言，共享電單車在車輛標準、電氣安全、騎行安全等方面的安全優勢也逐步展現。

艾媒諮詢分析師認為，相較共享單車、共享汽車，共享電單車行業起步較晚，行業標準尚未明確。在此背景下，隨著新國標的落地執行，共享電單車有望以新國標為重要參照，從車輛性能、電池管理、騎行者安全管理等層面展開安全建設。