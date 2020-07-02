保護醫院安全 北京入院要安檢

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
7月1日，「北京市醫院安全秩序管理規定」正式施行，各級醫療衛生機構全面開展安檢工作。圖為患者在北京友誼醫院門診大廳接受安檢。（中新社）
7月1日，「北京市醫院安全秩序管理規定」正式施行，各級醫療衛生機構全面開展安檢工作。圖為患者在北京友誼醫院門診大廳接受安檢。（中新社）

進入醫院，先進行安檢，拒不接受安檢的將依法處理；醫護人員人身安全受到暴力威脅時，可採取避險、防衛等保護措施，暫停診療……7月1日起，「北京市醫院安全秩序管理規定」正式實施，依法懲治涉醫違法犯罪行為。

中新社報導，近年來，暴力傷害醫務人員、擾亂醫院安全秩序的事件時有發生。北京市人大常委會法制辦公室法規二處處長張麗娟在1日舉行的發布會上表示，「規定」共31條，按照預防為主、綜合治理、醫警聯動、依法處置、共同維護的原則，明確市區政府、衛生健康部門、公安機關、醫院舉辦者和醫院五個方面在醫院安全秩序管理中應當承擔的責任，保護醫務人員安全、維護醫院安全秩序。

「規定」明確，北京醫療機構要建立安全檢查制度，在醫院入口或者重點區域入口進行安全檢查，嚴防各類禁限物品進入醫院。拒不接受安全檢查的，醫院有權拒絕其進入；拒不接受安全檢查強行進入或者擾亂安全檢查現場秩序的，安全檢查人員應當制止；制止無效的，應當報告公安機關依法處理。

此外，北京醫療機構要明確治安保衛專門機構，配備專職治安保衛人員、安全防護設備和監控設備，重點部位配備一鍵報警裝置。醫務人員觸發一鍵報警裝置，民警和醫院治安保衛人員應當立即到現場核實情況，果斷制止違法行為，將違法行為人帶離現場。

「規定」對辱罵、恐嚇或者暴力威脅等行為進行分級處置。醫務人員人身安全受到暴力威脅時，可以採取避險、防衛等保護措施，暫停診療；威脅人身安全的情形消失後，醫院應當及時安排醫務人員恢復診療。　　

北京市公安局副局長潘緒宏在發布會上表示，目前，北京警方進一步選址布點、統一標識、調配警力，力爭在全市具備條件的二級以上醫院，盡快實現警務室全覆蓋。

北京 公安 安檢

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