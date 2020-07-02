大陸首個台胞社區 平潭開工

今年3月，大陸首個由台灣設計院設計、台灣施工企業承建、適用台灣建設標準、面向台胞銷售、採用台灣物業管理模式的台胞社區在平潭開工建設。

「台胞社區建成以後，將吸引更多的台灣青年來就業創業。」在平潭生活20餘年的台胞薛清德說道。中新社報導，平潭綜合實驗區管委會副主任蔡福勇表示，突出台灣「基層一線、青年一代」，平潭正全力打造台胞台企登陸第一家園。

平潭的對台合作載體更多，除了銷售對象僅限台胞的台胞社區，台灣育達培訓中心暨附屬幼兒園、兩岸郵件處理中心、對台中藥材貿易中心等重點項目亦在加快推進。

2019年，平潭先後開闢至高雄的貨運、客運通道，形成「海峽號」「麗娜輪」「台北快輪」三船齊開、客貨並行的「海上通道」，在大陸率先實現至台灣本島北、中、南海上航線全覆蓋。

福建中潭國際貿易有限公司董事長李茲鈿瞄準商機，將台灣農漁產品進口業務推廣至蘇浙滬、北京、廣東等地，一年多來，已累計進口5000餘噸。他說，台灣農漁產品頗受市場喜愛，在大陸銷售前景廣闊。

兩岸基層融合交流更熱。大陸首場台胞社會職業技能等級認定工作通過線上監考的方式5月8日在嵐台兩地開展，4名台灣同胞參加了職業技能等級認定，成績全部合格。

近年來，平潭率先開展兩岸標準比對工作，構建覆蓋採信台灣職業資格、企業資質、商品檢驗的等效認證和監管體系。台胞憑採信證書、無需再考證即可在實驗區範圍內執業，並享受相關人才待遇。

今年平潭致力於建設「兩岸家園數字身分公共服務平台」，讓兩岸同胞一碼通行政務、醫療、交通、旅遊等各類服務場景。