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4頑童劃花45輛豪車傳被索賠625萬 家長道歉：小孩不懂事
近日在廣東東莞，有關「4名孩子劃花數十輛車被索賠150萬（人民幣，約新台幣625萬元）」的消息引起網民熱議，被劃花的私家車中不乏寶馬、林肯、奔馳等豪車。
香港01報導，針對此事，東莞市公安局樟木頭分局日前發布情況通報稱，經調查發現，4名兒童撿起路邊石塊將45輛私家車劃花，其中37輛車維修價格約12萬元人民幣（約新台幣50萬元），尚有8輛未提供報價。涉事孩童的家長其後現身公開道歉，並表示願意承擔相應責任。
報導指出，事發在6月21日，東莞某屋苑路旁兩側有多架私家車車被劃損。有屋苑居民透露，此處停車位一直非常緊拙，很多次車都停在屋苑內道路的一側。「這些車是被鋒利的東西畫出了花，已經不是簡單的劃車了。涉事的小孩有4個，十多歲的樣子。」另一名居民回憶，部分私家車的車身大範圍都被孩子畫上了圖案，有的還在車頭上直接「塗鴉」污言穢語。
其中一名私家車被劃花的車主表示，屋苑並沒有收取任何停車費，所以車主們普遍認為和物業管理沒有太大關係，「當天跟著幾位車主去派出所的時候，4個小孩看起來挺淡定的，並沒有受到甚麼教訓。家長們仍不聞不問，沒打過一個道歉的電話。」還有一名車主說，目前車主和物業報警並聘請了律師，準備透過司法途徑解決問題。
據報導，目前四名兒童的監護人公開向遭受損失的車主道歉，「對不起每一位車主，孩子不懂事 導致造成傷害，希望能夠共同和平解決事件。」並表示願意承擔相應責任。
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