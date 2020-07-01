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義烏1技術學院開「網紅主播班」 學生每晚苦練2小時

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電

義烏工商職業技術學院在5月成立「網紅主播班」，通過雙向選擇，25名各專業的學生，成為第一屆學生。

錢江晚報報導，原先就讀模特禮儀專業的張可盈就是其中之一，在義烏工商職業技術學院直播教學室，張可盈面對鏡頭，著淺色系繡花漢服，搭配古風發簪，緩緩舉起手中的中藥香囊。

在這個直播班，每個學生都有屬於自己的直播人設。「她的長相比較適合輕奢品，話很少都沒關係。而且她做過手模，這是她的優勢。」負責直播教學的傅老師，走到一位正在拍攝的短髮女生旁，叮囑說，「把手往前移一點，拿東西的時候，一定要注意，讓觀眾看到你的手。」

「主播想要快速吸粉，人設標簽很重要。」傅老師說，他們會根據學生的著裝打扮、脾氣性格、語言語調等來定位。

選品、服飾搭配、影視表演、即興口語表達、直播話術、營銷心理、直播腳本策劃撰寫等，這些都是直播專業的課程。

「別人的晚自習是在教室、圖書館，我們的晚自習是直播。」每天晚上，學生們會結伴前往學校直播間，練習直播。老師提出建議：每天直播練習不低於2小時。

目前，電商直播還不在教育部專業目錄，學校正積極申請中。「作為一門專業的話，其內涵和外延還要進一步拓寬。」義烏工商職業技術學院副校長何少慶認為。

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