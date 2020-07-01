杭州靈隱寺又招人了 不需要出家

濟公禪師聖地—杭州靈隱寺公開招聘，入佛門不需要出家，而是要招聘文職人員（在家人）兩名。4年前（2016）年靈隱寺曾在公眾號上發布昭聘寺院「新媒體小編」，當時有一千多人慕名而來，對於點擊率、粉絲數等工作要求，寺方是「不必強求，一切隨緣」；至於關切的薪資則需要面談商洽。

靈隱寺離杭州西湖不遠的飛來峰上，2016年當上寺院 新媒體小編是「90後」的趙蓮貴，國際在線報導，趙蓮貴到靈隱寺報導後，就問法師：對靈隱寺公眾號的閱讀量和粉絲量有沒有什么要求？而法師雙手合十，留下一句意味深長的話讓他細細琢磨：不必強求，一切隨緣。

寺院新媒體小編看似噱頭，不過趙蓮貴進寺後發現，工作跟生活清淡閑適，甚至有一點點寡味。每天早上8點25分打卡，下午4點30分下班， 下班後，他會到靈隱寺東廂收發室去簽收快遞，這是他每天唯一與「俗世」聯繫。

至於日常所需用品，趙蓮貴說，採購不用下山，因為有網購，但也因為留下的收貨地址是「法云弄1號靈隱寺」，網購平台的客服人員就因此誤會他是高僧，透過網路互動請他指點迷津、講法解惑，讓他一頭霧水、哭笑不得。

趙蓮貴說，直到他進入靈隱寺，逐漸才發現，外界以為斬斷七情六欲出家的法師們也都是普通人。他們會打網絡游戲、打籃球、追逐時尚潮流。甚至寺內有位法師很喜歡無人機和GoPro，因此他把克制自己的剁手慾，作為修行的自我挑戰。

這次靈隱寺又招人，不少網友表示很心動，因為寺方包吃包住；也有人表示，剛分手，看破紅塵。

至於靈隱寺公開招聘的工作條件，就是要負責寺院信息發布及對外宣傳工作。包括：撰寫新聞稿、發言稿等文書。以及在微信、微博、網站內容編輯、審校等。另，需具有大學中文系學歷、有佛教信仰、和工作經驗者優先。

靈隱寺又招人，不少網友表示很心動。取自國際在線