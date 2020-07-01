可豬傳人 大陸出現新型豬流感

美國國家科學院的官方學術周刊「美國國家科學院院刊」（PNAS）日前刊登一份研究報告指出，中國大陸研究人員發現一種新型豬流感病毒「G4 EA H1N1」，目前已有豬傳人案例。專家擔心，病毒若進一步突變，可能引發大規模人傳人。

英國國家廣播公司報導，該份研究報告署名者包括中國農業大學學者，投稿時間為去年十二月九日。該份報告稱，「G4 EA H1N1」是從在二○○九年引發全球疫情的H1N1流感毒株演變而來。中國農業大學與中國疾病預防控制中心的科學家在研究中指出，「G4 EA H1N1」呈現「高度適應感染人類的所有基本特徵」，具有高度傳染性，可在人體細胞中複製。

研究發現，人類在季節性流感中所獲得的免疫力，不足以抵抗這種病毒，目前的流感疫苗亦無法提供保護。根據血液抗體檢測，大陸已有百分之十點四的活豬養殖場工人受感染，推斷總人口的百分之四點四可能已與病毒有接觸風險。目前此病毒尚未構成威脅，研究該病毒的英國諾丁漢大學教授張建宙認為，仍需關注此問題。

我國疾管署醫師鄒宗珮表示，目前僅大陸有關於該病毒的報告，這是一份例行性針對豬隻流感監測報告，發現自二○一六年起該病毒株已成為當地豬隻主要流行株，實驗也發現這些病毒株可在人體呼吸道內的上皮細胞複製，可跨物種感染雪貂。

鄒宗珮說，研究雖然發現大陸約有一成養豬業者抗體陽性，但暫無直接透過核酸病毒檢測確診的人類病例，研判無直接證據顯示該病毒為人畜共通病毒。