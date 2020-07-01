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廣東涼茶 添西藥被查封
備受歡迎的廣東涼茶驚傳違法添加西藥成份以吸引顧客，廣州警方近日番禺區查處11家商鋪，抓獲涉案人員15名，繳獲有毒有害涼茶原材料一批。
中新社報導，廣東涼茶是中國傳統涼茶文化的代表。2006年，涼茶經中國大陸國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。
廣州警方通報，今年以來，由於新冠肺炎疫情原因，廣州一些民眾選擇飲用涼茶來增強抵抗力，而部分不法商戶為了牟利，在涼茶裡非法添加不明成分的西藥。
據介紹，涉案經營者為提高涼茶「療效」，吸引回頭客，增加營業利潤，在涼茶裡添加西藥。廣州番禺警方獲悉後成立專案組展開偵查，在廣州番禺區範圍內的涼茶舖隨機取樣40份，送相關部門進行檢測，結果顯示：送檢40份樣品中，有15份樣品不同程度含有西藥「對乙醯氨基酚」、「氯苯那敏」、「布洛芬」、「馬來酸氯苯那敏」、「甲硝唑」等成分，不符合國家食品安全相關法律規定。
根據檢測結果，警方分別在廣州市番禺區沙灣鎮、鍾村街、市橋街、沙頭街和大石街等鎮街查處11家涼茶店舖，依法抓獲嫌疑人15名。
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