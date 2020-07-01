廣湛高鐵開工 通勤時間將砍半

廣州至湛江高速鐵路全線開工動員會昨在湛江市坡頭區湛江灣海底隧道始發井位置舉行，廣湛高鐵工程通車後，廣州中心城區至湛江中心城區由原來三小時縮短至一個半小時以內，將極大改善粵西地區民眾出行條件。

中新社報導，廣湛高鐵正線全長約401公里，線路起於廣州火車站，途經佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等市，終至湛江北站，西連湛江樞紐，設計行車時速350公里，項目建設工期5年，投資總金額估算998億元人民幣。

廣湛高鐵採用盾構隧道形式，首次穿越湛江灣海底。據承建單位中鐵十四局集團項目負責人常勇介紹，該隧道為全線控制性工程，隧道全長9640米，是中國目前獨頭掘進最長的大直徑穿海高鐵盾構隧道。該隧道具有開挖斷面大、地質條件差、建設標準高、關鍵技術多等特點。

項目總工程師高始軍表示，採用隧道方式穿海可以有效保留湛江灣現有城市天際線，對城市景觀影響最小；避免工程對海洋生態環境造成影響，也不影響航道通行；同時，湛江是強台風高發地，過海隧道更具安全性、可靠性等優勢。

湛江位於雷州半島，三面環海，先後被定位為全國性綜合交通樞紐城市、北部灣中心城市、廣東省域副中心城市。廣湛高鐵工程是國家八縱八橫高速鐵路網的重要組成部分，對湛江建設省域副中心城市、北部灣中心城市和現代化沿海經濟帶重要增長極，升級優化交通佈局，將高鐵客運納入中心城區、方便民眾出行，都具有重要推動作用。