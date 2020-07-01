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2線鐵路開通 北京副都心更便捷

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
良鄉火車站，北京市郊鐵路副中心線西延6月30日起開通運行。（新京報）
良鄉火車站，北京市郊鐵路副中心線西延6月30日起開通運行。（新京報）

6月30日起，北京市郊鐵路都市副中心（通州）線西延和通密線（原稱京承線）同時開通運營。這將使位於通州的北京都市副中心的交通更為方便。

新京報報導，北京都市副中心線西延自北京西站至房山區良鄉站，全長31公里，設良鄉站1座車站。西延後，都市副中心線全長63.7公里。線路採用「京通號」CRH6A型電力動車組運行，全線維持日開行列車6對（12列）的方案。

其中，每日早高峰開行2列從良鄉站至喬莊東站方向的列車，晚高峰開行2列從喬莊東站到良鄉站方向的列車。都市副中心線全程運行時間76分鐘，其中良鄉站至北京西站一站直達，最快25分鐘。

通密線線路全長83.4公里，聯通通州、順義、懷柔、密雲四區，設通州西站、順義站、牛欄山站、懷柔站、密雲北站、雁棲湖站和懷柔北站7座車站。

通密線開通初期，線路暫時採用國鐵普速空調列車運行，每日開行通州西站-密雲北站列車1對（2列），通州西站-懷柔北站列車1對（2列）。通州西站至密雲北站全程運行時間76分鐘，通州西站至懷柔北站全程運行時間73分鐘。

據了解，目前都市副中心線和通密線採用與城市軌道交通一致的票制票價，都市副中心線良鄉站至喬莊東站全程票價人民幣8元，通密線通州西站至密雲北站、通州西站至懷柔北站全程票價均為8元。

在支付方式上，兩條新開線路支持多種付款方式。都市副中心線、通密線支持市郊鐵路一卡通、億通行APP二維碼（需人碼合一認證）、中鐵銀通卡以及鐵路磁質車票（含電子票）實名制乘車。持市郊鐵路一卡通、億通行APP二維碼的乘客，在北京市範圍內還可以享受與城市軌道交通路網合併的月累計優惠政策，節約出行成本。

北京 列車 一卡通

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