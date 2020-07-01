兩岸微電影微視頻賽 徵集作品

為進一步促進海峽兩岸微電影愛好者溝通交流，由湖北經濟學院主辦的第七屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽暨高峰論壇活動，昨天正式啟動，開始徵集作品。

本次活動主題為「緣·築夢」（以血緣、親緣、情緣為紐帶，凸顯青年築夢、圓夢的故事），以微電影、微視頻創作為媒介，為兩岸青年學子提供學習交流的平台，增進兩岸青年的了解和感情。

活動由「海峽兩岸微電影微視頻大賽作品徵集」、「獲獎作品頒獎典禮」、「海峽兩岸微電影微視頻高峰論壇」三部分組成，海峽兩岸微電影微視頻大賽面向兩岸、重點是兩岸高校（大學）師生，徵集自2019年10月15日至2020年10月15日期間內，原創的微電影、微視頻作品，2020年10月15日截止報名。

微電影微視頻高峰論壇主題為「新時代微電影的發展趨勢」，將邀請兩岸微電影界知名專家、學者進行主題演講和交流發言。「海峽兩岸微電影微視頻大賽頒獎典禮」和「海峽兩岸微電影微視頻高峰論壇」，擬於2020年11月在湖北武漢舉行。

主辦單位將邀請有關專家組成評審委員會，從徵集到的作品中評選30部入圍作品，再從30部入圍作品中出「金飛燕獎」作品1部，「銀飛燕獎」作品2部，「銅飛燕」作品3部。此外，設6個單項獎，分別為：最佳男主角、最佳女主角、最佳音效獎、最佳導演獎、最佳攝影獎、最具創新獎（微視頻）。

微視頻作品時長為15秒以內（如果是抖音類型作品，拍攝帳號必須與報名帳號相一致），短視頻作品時間為1－5分鐘，微電影作品時長為5－20分鐘，格式為AVI、MPG、MP4。報名表以及參賽作品請發至：jingfeiyan2014@126.com。

此外，參賽作品需提供海報、花絮及文字版作品簡介，在影片最前面需加上片頭、片花，微視頻片頭、片花自定。禁止色情、暴力、種族歧視等內容。