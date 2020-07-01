陸低風險地區可商演 上座率限30％

因應疫後生活，大陸文化和旅遊部日前在其官網公布「劇院等演出場所恢復開放疫情防控措施指南（第二版）」等文件，指出低風險地區可舉辦營業性演出，觀眾人數不得超過劇院座位數的30%。

中新社報導，針對劇場等演出場所的恢復開放，文旅部要求在充分做好防疫措施的情況下，在低風險地區，經當地黨委、政府同意，可以舉辦營業性演出活動，但暫緩舉辦中大型營業性演出活動，暫緩新批涉外、涉港澳台營業性演出活動（演職人員已在境內的除外），暫時取消演出前後的現場互動環節。中高風險地區，暫緩舉辦營業性演出活動。

恢復開放的演出場所應當嚴格執行人員預約限流措施。劇院等演出場所觀眾人數不得超過劇院座位數的30%，應當間隔就坐，保持1米以上距離。

針對娛樂場所的恢復開放，文旅部要求娛樂場所應當採取預約消費、錯峰入場等措施，對消費者進行限流限量。歌舞娛樂場所接納消費者人數不得超過核定人數的50%，每個包間接納消費者人數也不得超過核定人數的50%；遊藝娛樂場所接納消費者人數不得超過核定人數的50%。消費者娛樂時間不超過兩小時。

針對互聯網上網服務營業場所的恢復開放，文旅部要求上網服務場所應當採取預約消費、錯峰入場、間隔就坐等措施，限制上網人流。上網服務場所接納消費者人數不得超過核定人數的50%，每個包間也不得超過核定人數的50%。