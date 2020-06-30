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鄭州街頭一行李箱藏腐爛女屍料死亡超過3個月 警5萬懸賞緝兇

香港01 / 記者崔德興／報導
懸賞通告展示行李箱內遺留的物品，包括5個正反面分別印有「福」和「平安」字樣的香囊、1條酒紅色女士吊帶裙、1隻戒指和1個吊墜。圖／人民日報
懸賞通告展示行李箱內遺留的物品，包括5個正反面分別印有「福」和「平安」字樣的香囊、1條酒紅色女士吊帶裙、1隻戒指和1個吊墜。圖／人民日報

河南鄭州市航空港區警方，近日在路口一個被遺棄的行李箱內發現一具腐爛女屍，推測已死亡超過3個月。當地警方以5萬元人民幣（約新臺幣20萬）懸賞緝兇。

6月26日，河南鄭州市公安局航空港分局發布一則懸賞通告，當中寫道，6月20日，在鄭州市航空港鄱陽湖路與凌空街交叉口東南角處，發現一個行李箱，內有一具女性屍體，屍體高度腐敗，初步判斷為刑事案件。

警方推斷，死者約25歲左右，身高1.50米左右，頭髮長約30厘米，栗色染髮（髮根部有10厘米黑髮），死亡時間3個月以上。懸賞通告展示行李箱內遺留的物品，包括5個正反面分別印有「福」和「平安」字樣的香囊、1條酒紅色女士吊帶裙、1隻戒指和1個吊墜。

報導中提到，市民們若是見過上述物品，可向警方提供線索。凡提供重要線索查明屍源破獲案件者，公安機關獎勵5萬元（約新臺幣20萬），並為其嚴格保密。

附近村民：行李箱露出一根骨頭

據河南廣播電視台報導，該路口屬於航空港區的交通主幹道，來往車輛較多，而行李箱被遺棄在平日經常存放垃圾的地方，相對比較隱蔽。由於該路口過往人員和車輛較多，更有巴士站在附近，所以行人路過此處，垃圾堆的所有東西一覽無遺。

報導引述附近一名村民指，在3月份，他在垃圾堆廁所時的時候就見到過那個行李箱，還看到其一個角爛了，露出一根骨頭，「當時我還找人去看了看，但是他們說是動物骨頭，就沒有再留意，現在想想很害怕，那個時候天比較冷，當時我還湊近過去聞聞，沒有聞到異味。」

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文章授權轉載自《香港01》

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