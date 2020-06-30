中國宣揚中醫治疫 西方質疑療效

近來中國對外大力宣傳中醫抗新冠肺炎的療效，西方國家卻對此存疑！習近平本人一向是中醫的「鐵桿粉」。在疫情期間，中國不但對外推薦連花清瘟膠囊等6種藥方，更將其援助非洲、中亞和歐洲等國。然而，美國國家衛生院表示，中醫能否治療新冠肺炎仍未有定論。

習近平中醫鐵桿粉

根據《BBC》報導，中國政府6月初發布的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》中指出，使用中醫治療新冠肺炎患者的比例高達92%。《中國日報》指出，共有6種藥方被國家中醫藥管理局推薦，包含連花清瘟膠囊（含連翹、紅景天等13種草藥），以及2009年因應H1N1研發的金花清感顆粒（含薄荷、甘草等）。

雖然在清末民初的官方和民間都出現過廢除中醫的聲音，例如孫中山、胡適和梁啟超等人，但近年來在中國政府大力提倡之下，中醫產業蓬勃發展，國務院預估2020年底可達4,200億美元的產值。習近平也是中醫的「鐵桿粉」，他宣稱因為中醫的副作用小，療效好，是中華文明的瑰寶。

中醫大外宣

在疫情期間，中醫更成為中國對外展現軟實力的一部分，在援助非洲、中亞和歐洲的醫療物資中也包含中藥。國家中醫藥管理局的副局長余艷紅表示，他們願意對外分享治療新冠肺炎的中國經驗，讓更多國家了解並使用中醫。美國公共衛生專家黃嚴忠指出，此舉是為了宣傳中國對抗疫情有方，以凸顯西方國家的成效不彰。

此外，在中國多年的遊說之下，WHO在2019年正式將中醫納入全球醫學綱要，但也引發西醫界的反彈，並在3月時刪除「傳統醫藥（對治療新冠病毒）可能有害」的內容。《衛報》報導，近來北京擬立法禁止詆毀中醫藥，違者甚至得背負刑事責任。

然而，西方世界對中醫藥的療效存疑，美國國家衛生院指出，儘管中藥或許可以幫助緩解症狀，但整體上是否有助於治療新冠肺炎仍未有定論。

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