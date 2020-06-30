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直播帶貨成「特殊人才」 口紅一哥李佳琦落戶上海

世界日報 / 中國新聞組／上海30日電
李佳琦作為特殊人才落戶上海。圖／取自微博
李佳琦作為特殊人才落戶上海。圖／取自微博

上海市崇明區人民政府官方網站近日公告訊息顯示，該區2020年第一批特殊人才引進落戶公示名單中，包括直播網紅「口紅一哥」李佳琦在列。公告稱，經過崇明區人力資源和社會保障局審定，李佳琦符合崇明區特殊人才引進落戶條件。

據澎湃新聞報導，中國有許多省市近年都推出鼓勵引進直播帶貨人才的措施。杭州市餘杭區曾發布「直播電商政策」，明確對有行業引領力、影響力的直播電商人才可通過聯席認定，按國家級領軍人才享受相關政策，計畫打造「直播經濟第一區」。

觀察者網報導，《上海市引進人才申辦上海市常住戶口試行辦法》有11類引進人才可直接申辦上海市常住戶口。

其中，「在滬投資於本行業中處於領先水平、為投資所在地的區縣經濟社會發展作出重大貢獻的企業中擔任高級經營管理職務的創業人才」一條，可能比較符合李佳琦的實際情況。

據了解，幫李佳琦申報的單位為上海琦聖管理諮詢有限公司，啟信寶平台信息顯示，上海琦聖管理諮詢有限公司成立於2019年6月，註冊資本100萬人民幣，法定代表人為李文利，公司經營範圍包括企業管理諮詢，經濟信息諮詢，商務諮詢等。

李佳琦為公司最大股東，持股比率99%；李文利為第二大股東，持股比率1%。

綜合媒體報導，李佳琦原是淘寶平台的一名美妝主播。在2018年9月，李佳琦曾經成功挑戰「30秒塗口紅最多人數」的金氏世界紀錄，成為了塗口紅的世界紀錄保持者。從此外界稱其為「口紅一哥」。

自此之後，李佳琦本人也就成了網絡紅人、媒體寵兒，頻頻出席媒體採訪、微博熱搜等，還與諸多名人共同直播帶貨。而李佳琦本人也不再僅僅是知名主播，同時也擔任上海美ONE公司合夥人。

曾有媒體報導披露，李佳琦3月豪擲1.3億人民幣在上海買了豪宅，跟胡歌、唐嫣做鄰居。

李佳琦作為特殊人才落戶上海。圖／取自微博
李佳琦作為特殊人才落戶上海。圖／取自微博

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