陸動畫角色「頭髮染成五顏六色」被停播 網舉報：喜羊羊不穿衣

近日，有網友向湖南廣播電視局舉報「菲夢少女2」動畫，指該動畫價值導向有問題，「不應該提倡把頭髮染成五顏六色，穿得花里胡哨的還在舞台上表演換裝。」目前，該動畫已被停播。不過有網友調侃要舉報喜羊羊，「因為他們都不穿衣服。」

上游新聞報導，湖南廣播電視局表示，該動畫主要講述一群有音樂夢想的少女團結合作、歷經考驗、努力奮鬥、共同成長的故事，向觀眾傳達迎難而上、永不放棄、勇往直前的正能量，內容沒有導向方面問題。

但由於該片動漫人物較多，為幫助觀眾快速分辨動漫角色，製作公司將人物頭髮設計成不同顏色以提高角色辨識度，並非提倡染髮。

同時由於該片有音樂舞台表演環節，所以出現有日常服裝和舞台服裝的切換場景，忽略了動畫片對未成年人潛移默化的影響，未在情節細節上做仔細推敲。

目前相關頻道已停播該動畫，並對問題作出整改。

不過此事件引發網友熱烈討論，有人認為舉報者矯枉過正，接照其標準，很多動畫也不能播出，「哪有小動物會說話的，全不准播！」、「怎麼不舉報熊出沒？熊會說話光頭強打不過熊？侮辱人類？」還有人說要舉報喜羊羊，「因為他們都不穿衣服」。