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只見6次面！17歲少女遭父母逼婚 政府介入已返學再戰中考

世界日報 / 中國新聞組╱上海30日電
廣東17歲少女被爸媽逼婚，在多部門介入後家長退還彩禮，少女重回校園。圖／影片截圖
廣東17歲少女被爸媽逼婚，在多部門介入後家長退還彩禮，少女重回校園。圖／影片截圖

早前，廣東茂名17歲少女小慧（化名）舉報被爸媽逼婚，並錯過了中考的故事引發關注，在多部門介入後，近日家長退還了人民幣5萬元（約新台幣20萬元）彩禮，小慧則準備再次挑戰中考，上進的她希望能夠讀大學。

見面6次就被安排婚事

澎湃新聞報導，小慧今年17歲，2017年初中畢業後跟隨父母到深圳某工廠務工。今年春節期間遇到疫情，此後工廠連續停工數月。

就在此時，小慧的父母擅自為她張羅起婚事，「他們找媒人介紹的，我媽對第一個男的不滿意，沒想到不到十天，又介紹了第二個。」小慧說。第二個相親對象是22歲的鄰村男子。前後3個月時間，小慧和男方見面僅6次就被父母安排結婚，並看好6月2日為結婚擺酒席的日子。

小慧曾數次和母親抗爭，並表明自己未成年，結婚屬於違法行為，但都遭到母親反駁和痛罵。小慧5月時迫於父母壓力，與男方拍攝了婚紗照。

6月1日，到了將要結婚擺酒的前一天，小慧終於鼓起勇氣前往雲潭鎮婦聯反映情況。當天下午，當地民政部門工作人員與民警一行5人來到小慧所在的村委會，召集男女雙方家屬前來調解。雙方家庭同意退婚，彩禮錢退回，各自在退婚協議上簽字並按下指印。

意外獲知曾考上高中

從輟學到被安排結婚，小慧表示均非自願。其實，小慧中學時成績在班裡屬於中上水平，甚至在舉報當天，小慧意外獲知自己3年前曾考上高中。小慧的父母曾以她初中時收到學校投訴為由，反對小慧讀書，中考結束後就要她外出打工，導致小慧錯過了錄取通知書。

目前小慧已返學，校方同意小慧以往屆生身分旁聽複習中考。上個月，小慧瞞著父母報名今年的中考，但還不敢把想繼續讀書的事情告訴母親。

雖然心結仍未完全解開，但小慧目前已在著手備考，希望考上高中彌補遺憾，「很多知識都生疏了；無論如何，我都要努力試試，我的目標是讀大學」。6月10日，雲潭鎮婦聯和志願者一行人回訪小慧一家，並送去一套備考教材。

少女意外獲知自己3年前曾考上高中。圖／影片截圖
少女意外獲知自己3年前曾考上高中。圖／影片截圖

結婚 相親

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