聽說鳥蛋補身體…3婦登無人島「掃蕩」555枚野鳥蛋

「真是心痛啊，這裡可是500多隻野生鳥的生命啊！」近日浙江省台州市溫嶺市松門派出所民警查獲一起非法掏拾野生鳥蛋的案件，3名女子雇船上無人島，先後撿走555枚鳥蛋準備食用。目前，三人因涉嫌非法狩獵罪被溫嶺市公安局刑事拘留。

中新網報導，近日，一名熱心人王女士向松門派出所舉報有人偷撿鳥蛋。事發時，王女士剛好乘船經過，發現有幾個人搭乘小船，進入松門鎮南沙鑊島旁的無人島「雞冠頭嶼」，「我看到三個婦女上島掏拾鳥蛋，燕鷗群被驚嚇到了，到處亂飛，叫聲很可憐。」

民警獲報後趕往現場，但是三名婦女已經離開。最後警方透過監視器視頻找到出租船隻的船老大葉某。葉某表示婦女當時表示要上島撿螺，「我也沒想那麼多，每個人按人民幣100元（約新台幣415元）包來回的費用收了就送她們過去了。」

民警最後鎖定溫嶺城南鎮某村的孔某、陳某及玉環市某鄉的林某有重大嫌疑，並在孔某家的冰箱查獲滿滿的鳥蛋，共555枚。經化驗這些鳥蛋應該是粉紅燕鷗的蛋。粉紅燕鷗屬於國家『三有』陸生野生動物，具有重要研究價值。

據報導，孔某等人交代，她們相約租船到雞冠頭嶼上撿螺，結果發現島上有許多鳥蛋，「我們聽外面傳言，吃野鳥蛋很補，就想著多撿一些回家吃。」於是撿螺變成了撿鳥蛋。撿回來後，大家就把鳥蛋暫時統一放在了孔某家的冰箱裡。

而因為鳥蛋被人觸碰過，再加上在冰箱裡低溫保存過，這500多枚野生鳥蛋全部失去了孵化成鳥的機會。