考生開考前5分鐘「手錶掉糞坑」！校長緊急救援徒手撈起

中考結束後，「寧波中考考場最感人一幕」在朋友圈刷屏。主人公是海曙區雅戈爾中學校長俞國棟，他在中考後收到家長的手寫感謝信和錦旗，感激他在「危機時刻」解救考生。

浙江新聞網報導，雅戈爾中學6月27日作為中考考點，上午準備進行數學考試。開考前5分鐘，一個女考生的手錶掉進了糞坑，讓她急得快掉淚；對於中考這樣重要的考試來說，手錶簡直是考場的半條靈魂。

班主任劉妮回憶當時情景，「開考前幾分鐘，我讓孩子們最後上一下洗手間，誰知鄭雨軒的手錶不慎滑落到糞坑，孩子馬上跟我聯繫，我一看手錶掉落的位置比較深，又是女廁所，便池裡氣味很重。我們現在人人都帶手機，老師們身邊也沒有手錶可以藉給她，所以真的非常著急。」

老師讓孩子先去考場安心考試，正當她準備拿工具去撈的時候，得知情況的俞國棟校長竟徒手將手錶從糞池裡撈了出來，隨後，俞校長將手錶洗乾淨，恰好在中考進場鈴打響前將表交到遺失同學的手裡。

孩子有驚無險地拿到了考場的計時手錶，老師們的心也終於放下了。中考結束，孩子的父母得知情況後非常感動，給校長手寫了一封感謝信。

面對家長的感謝，俞校長覺得自己沒做什麼：「我是農民的兒子，什麼髒沒見過，什麼苦沒吃過，這點小事真的不算什麼。…孩子有困難，老師就必須挺身而出，這樣的小事，真的沒什麼大不了的。」