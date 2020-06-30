大陸29日新增新冠確診病例19例 本土確診8例

據中共國家衛健委網站消息，6月29日，大陸各省市報告新增新冠肺炎確診病例19例，其中境外輸入病例11例（廣東4例，上海3例，四川3例，甘肅1例），本土病例8例（其中北京7例，上海1例）。

另，據北京衛健委通報，29日，北京新增報告本地確診病例7例、無症狀感染者1例，無新增疑似病例，治癒出院病例1例。

6月11日0時至6月29日24時，北京累計報告本地確診病例325例，在院治療的有324例。尚在觀察的無症狀感染者27例；無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者。

在新增確診病例中，新發地所在的豐台區6例、大興區1例。

廣東省衛健委官方微信則發布消息稱，6月29日0-24時，全省新增境外輸入確診病例4例和境外輸入無症狀感染者1例，為廣州報告，3例確診病例和1例無症狀感染者來自孟加拉，1例確診病例來自阿拉伯聯合大公國，均在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

上海市衛健委宣布，6月29日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告境外輸入性新冠肺炎確診病例3例及關聯病例1例。其中，一人為中國籍英國留學生，一人為在美國工作的中國人，另兩人為印度籍父女。