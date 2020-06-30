大陸連續29天暴雨預警 三峽大壩今年首度洩洪

大陸中央氣象台30日6時繼續發布暴雨藍色預警，預計6月30日08時至7月1日08時，大陸南方與西南地區還會有大到暴雨，這已經是大陸全國連續第29天發布暴雨預警。

新華社報導，受長江中上游強降雨影響，進入三峽水庫的水量持續增多。為騰出庫容以迎接近期可能到來的洪水，三峽大壩已於29日上午開啟兩個泄洪孔，加大泄洪流量，這也是三峽大壩今年首次泄洪。

根據大陸中央氣象台發布的預警，預計6月30日08時至7月1日08時，四川盆地南部、雲南東北部、貴州大部、廣西西北部、湖南中部、江西西部和東北部、福建北部、浙江南部等地的部分地區有大到暴雨。

其中，四川盆地南部、貴州西南部、浙江西南部等地局部地區有大暴雨（100～140毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～50毫米，局部地區可超過70毫米），局部地區還會有雷暴大風等強對流天氣。

新華社指出，近期長江上游烏江、岷江、沱江有強降雨。受此影響，三峽水庫入庫流量27日下午開始增長。28日14時，三峽水庫入庫流量達每秒4萬立方公尺，為27日14時的兩倍。為應對此輪來水，長江防總要求將三峽水庫下泄流量上調至日均每秒3.5萬立方公尺。

報導稱，7月1日至2日，長江上游幹流附近還會有中到大雨，局部地區暴雨。3日，嘉陵江上游、漢江上游有大雨，局部地區暴雨。7月上中旬，三峽水庫可能還會出現新一輪洪水。