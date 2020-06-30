大陸通路脈動分享 7月10日TICC登場

2020年新冠肺炎疫情爆發以來，經半年的時間，各個產業漸漸復甦，同時，中國大陸消費市場發生變化。在後新冠時代下，由台灣貿易中心主辦的「台灣精品—後新冠時代中國大陸通路脈動分享暨洽談會」即將於7月10日在台北國際會議中心舉行，特別邀請業界知名企業分享經驗，並安排企業與通路業者一對一洽談，把握時代經濟脈動。

分享會將由通路商與平台代營運商獨家解析大陸電商與實體銷售最新趨勢、消費者偏好、跨境電商操作方式及通路上架要點，活動現場更特別邀請台灣精品企業分享進入中國大陸市場的成功經驗。

除此之外，當日將舉辦企業與台灣精品合作通路商、平台代運營商一對一洽談會，活動採取網上事前報名，報名企業需至活動現場進行洽談，產品上架與合作模式將由通路商／平台代營運商與品牌企業個別協商，並由通路商評估上架。

全民防疫的大背景下，網絡銷售平台的便利性為顧客的「安全消費」提供了條件，也為各大商家提供了新選擇。台灣精品企業在為期多月的系列活動中，聯手大陸通路業者設置台灣精品展售專區，從線上知名電商（淘寶、京東、康台網、優買商城），到線下專賣店（成都新光天地、幾何書店、西安漢神百貨），協助企業拓銷中國大陸市場。