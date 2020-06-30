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C919客機 吐魯番高溫試飛

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國產C919客機飛抵吐魯番，開展高溫專項試飛。圖為6月28日，C919客機降落在吐魯番交河機場，工作人員走下飛機。（新華社）
大陸國產C919客機飛抵吐魯番，開展高溫專項試飛。圖為6月28日，C919客機降落在吐魯番交河機場，工作人員走下飛機。（新華社）

中國大陸首款按照最新國際適航標準、具有自主知識產權的噴氣式民用飛機—C919客機，28日飛抵新疆吐魯番市，開展為期一個月的高溫專項飛行試驗。

新華社報導，C919國產客機，座級158-174座，航程4075-5555公里，2007年正式立項，2015年首架機在中國商用飛機有限責任公司總裝製造中心下線，2017年實現首飛，計畫於2021年獲得主管部門頒發的適航證並交付使用。

現階段，C919客機開啟多機場、多區域協同試飛模式，全線進入高強度、高效率、高質量飛行試驗階段，以確保飛機各項性能符合適航標準。其中，高溫試飛是民用飛機必須通過的一項極端氣候試驗。

吐魯番機場安全質量監管部主管王立飛指出，經前期對大陸全國機場歷年氣象數據統計分析，中國商飛C919客機試飛團隊評估出吐魯番機場夏季高溫條件能夠滿足試飛要求，決定在此安排試飛項目，收集飛機性能數據。對此，吐魯番機場將全力做好保障工作，確保飛機完成各項試驗。

素有「火洲」之稱的新疆吐魯番市，高溫少雨，是中國大陸有名的高溫地區之一。每年6月至8月，吐魯番市平均氣溫高於攝氏38度，高於攝氏40度的天數在35天以上，特殊的氣候條件，使得吐魯番市先後獲得批准，成為中國大陸乾熱自然環境試驗基準點和重要的熱區試車基地。

高溫 機場

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