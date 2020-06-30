青藏高原東南部 從沙漠變森林

4400萬年前的青藏高原是什麼樣子？有何重大環境變化？大陸中國科學院青藏高原研究所碰撞隆升及影響團隊丁林等人最新研究發現：4400萬年前，在印度大陸向北俯衝作用下，青藏高原東南部地區貢覺盆地由海拔700公尺的沙漠，快速隆升為海拔3800公尺森林。

中新社報導，中科院青藏高原所28日發布消息說，丁林團隊與中外合作單位共同完成的這一青藏高原史前重大環境變化研究，近日已在國際權威地學期刊「地球與行星科學通訊」發表。

該研究首次利用多種定量指標重建青藏高原分水嶺山脈東段的隆升歷史，揭示青藏高原東南部從低海拔沙漠到高海拔森林的環境轉變。

論文第一作者、中科院青藏高原所博士生熊中玉表示，青藏高原分水嶺山脈橫亙於青藏高原中部，是太平洋水系和印度洋水系的分水嶺，其形成、隆升對青藏高原乃至整個東亞地區的古環境格局都有重要影響，此前國際上缺乏對分水嶺山脈從低到高隆升過程的詳細研究。

貢覺盆地位於橫斷山北部，是研究青藏高原分水嶺山脈隆升歷史的理想地區。2016年和2018年，中科院青藏高原所研究團隊兩次深入西藏貢覺縣北部，進行野外科考，發現兩套截然不同的沉積地層：下部地層以風沙沉積和河流沉積為主，形成於相對乾旱的環境；上部地層以湖泊沉積為主，形成於相對濕潤的環境。

研究團隊利用氧同位素古高度計和碳酸鹽岩古溫度計，結合棕櫚植物化石、高精度火山岩年代學、氣候模擬和前期研究結果發現，5400萬年前，以貢覺盆地為代表的藏東南地區還是一片低地，氣候炎熱乾燥，年均氣溫高達約攝氏24度，形成大面積的沙漠，生長著亞熱帶植物群。

論文通訊作者丁林指出，到4400萬年前，在印度大陸向北俯衝作用下，貢覺盆地抬升至3800公尺，藏東南地區快速抬升至與現今相似的海拔高度。伴隨地勢抬升，季風開始在藏東南地區起主導作用，氣候變得較為濕潤和涼爽，年均氣溫降至攝氏7度左右。同時，植被類型也發生變化，出現高山森林。