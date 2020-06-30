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穗莞深城際鐵路延伸前海 開工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣州、東莞、深圳城際鐵路深圳機場至前海段（穗莞深城際機前段）工程開工儀式，在深圳前海站舉行。（中新社）
廣州、東莞、深圳城際鐵路深圳機場至前海段（穗莞深城際機前段）工程開工儀式，在深圳前海站舉行。（中新社）

粵港澳大灣區基礎設施互聯互通的利好持續釋放。廣州、東莞、深圳城際鐵路深圳機場至前海段（穗莞深城際機前段）工程開工儀式29日在深圳前海站舉行。

中新社報導，該線路總投資119億元（人民幣，下同），起於穗莞深城際深圳機場站，終至前海站，是大灣區城際鐵路網廣深主軸的重要組成部分。全線設西鄉、寶安、前海3座地下車站，項目設計速度為每小時160公里，採用8輛編組的CRH6型動車組，計畫於2025年建成開通。

穗莞深城際機前段位於粵港澳大灣區廣深港城鎮發展帶與深圳市西部發展帶內，可與在建的穗莞深、琶洲支線、佛莞、莞惠等城際互聯互通，實現廣州、東莞、深圳西部地區與深圳中心城區及沿線重要片區快速通達，既承擔著沿線地區的城際客流，也承擔著深圳市內部組團間的通勤客流。

線路開通後，對進一步提升穗莞深城際鐵路功能，完善粵港澳大灣區城際網絡，實現區域經濟一體化發展具有重要意義。2020年是建設粵港澳大灣區和深圳建設先行示範區全面鋪開、縱深推進的關鍵之年，也是深圳經濟特區成立40周年。

「今年，深圳地鐵將重點推動大灣區軌道交通線網優化、推進深莞惠都市圈軌道交通一體化建設、加快國家綜合鐵路樞紐和城際線路建設、推進城際鐵路公交化運營研究，助力『雙區建設』。」深圳地鐵集團方面表示。

今年上半年，深圳地鐵全面加快軌道交通建設步伐，帶動有效投資，對沖疫情影響和經濟下行壓力，已完成建設投資230億元。下半年，深圳地鐵將推動深汕、深惠、深大、龍大、穗莞深前海至皇崗口岸段等5條國鐵和城際鐵路的開工建設，以及地鐵三期全面開通、四期主體攻堅、四期調整線路開工等重點任務，確保全年完成建設投資超過500億元。

預計年底，深圳國鐵、城際和地鐵「三鐵」建設總里程將達到765公里，總投資超過6000億元。

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