重慶果園港 擴能工程開工

作為中國大陸西部唯一的港口型國家物流樞紐，重慶果園港國家物流樞紐重點口岸功能和重點基礎設施系列項目29日在當地集中開工。同時，果園港魚嘴鐵路貨運站集裝箱首班班列發車。

中新社報導，重慶兩江新區管理委員會常務副主任王志傑表示，果園港疊加國家級新區、自由貿易試驗區、中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目等優勢，一頭連接「一帶一路」建設，一頭牽著長江經濟帶，是對外開放的重要門戶和窗口。集中開工系列項目，將完善樞紐區口岸功能，形成「內暢外聯」的物流通道，夯實內陸開放門戶功能。

重慶果園港國家物流樞紐重點基礎設施系列項目投資近50億元（人民幣，下同），包含12個重點項目，串聯20平方公里的物流樞紐元素建設，綜合「水鐵公空」各種運輸方式。

果園港口岸開放綜合查驗設施項目投資約4億元，將為國際貨物在果園港進行進出口及中轉分撥提供便利條件。果園港擴能提升工程是其配套項目，總投資約6億元，設計集裝箱年堆存量約40萬標準箱。

重慶果園港國際物流樞紐建設發展有限公司副總經理湯衛東說，這些重點項目將為全球市場提供常態化、穩定化、品牌化的「一站式」多式聯運服務產品，全力降低物流成本。

當日首發的重慶果園港魚嘴鐵路貨運站集裝箱班列，將在數日內到達江浙地區。王志傑說，這標誌著果園港物流樞紐區具有集裝箱發運功能，將成為國際物流通道貫通發運的重要樞紐支撐。

此外兩江新區與四川省廣安市鄰水縣合作，在鄰水縣建立無水港（指非港口地區建立具有報關、報檢、簽發提單等港口服務功能的物流服務平台）。王志傑說，這將形成輻射川東北的物流聚集地，實現貨物直通、通關互認，政策共享。