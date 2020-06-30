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杭紹台高速公路 先行段通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

杭紹台高速公路先行段通車儀式28日在浙江紹興舉行。杭紹台高速公路是浙江首條智慧高速公路，此次先行段通車打破了浙江中部地區發展的交通瓶頸，有助於完善長三角一體化交通網絡。

中新社報導，杭紹台高速公路項目，概算總投資約381億元人民幣。項目起於錢江通道南接線與杭甬高速相交的齊賢樞紐，經過越城區、柯橋區、嵊州市等7個區（縣、市），全長約160.7公里。此次通車段由紹興市負責組織實施，全長約67公里，比原計畫時間提前3個月通車。

「這是一條智慧高速路。」紹興市交通投資集團有限公司董事長張永春表示，先行通車段以「1+N」的建設模式，打造「智慧隧道」「智慧服務區」「準全天候通行」「車路協同」為核心的四大特色場景。

在「智慧隧道」板塊，除了隧道頂部的景觀式照明，隧道內的所有消防標誌燈、消防應急照明燈、風機、通道門等組成了一個智能網絡系統，當火災發生時可通過智能決策為司乘人員提供正確的逃生通道。同時，該高速公路也具備無人駕駛車輛的技術基礎，未來無人駕駛技術成熟及相關制度規定完善後將開啟使用。　　

同時，該項目在採集整合原有信息資源基礎上，通過建設智慧高速雲平台、搭建智慧基礎設施、協同建設5G基礎設施、構建道路信息交互平台等方式，逐步打通不同平台間的信息瓶頸。

杭紹台高速公路也是一條生態美麗道路。該高速公路的橋隧比高達80%以上，是浙江省內建設難度最大的工程之一。其設計突出「交通+旅遊」，先行通車段沿線風景秀麗，由北至南有蘭亭景區、平水水庫、崇仁古鎮、穿岩十九峰等，將形成「路以車為媒、景為人而生、人為景而愉」的和諧系統。

杭紹台高速公路預計明年全線開通，140萬人口15分鐘可以上此公路，為浙江中部地區經濟發展插上「騰飛的翅膀」。

高速公路 人民幣

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