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怒！四川3歲女童 45秒被掌摑9次
近日，網上傳出一段視頻，四川眉山一名3歲小女孩被大人9次掌摑面部、手部和背部，小女孩甚至被擊倒。多個部門當天立即介入調查，當晚找到這對母女，並對女孩進行臨時救護。
現代快報報導，視頻中能夠清晰聽到掌擊的聲音。拍攝者比較氣憤，在畫外音中認為，女孩太小不懂事，這樣打不能起到教育作用。
據報導，事件發生在眉山市東坡區。當晚8時發現網上信息後，該市民政、婦聯按照《眉山市困境兒童安全保護工作規程》、《眉山市反家庭暴力多部門聯動合作機制工作規程》，組織市未保中心、區婦聯和社區進行尋找，當晚10時找到當事人。
經調查，視頻中兩人是母女關係，女兒3歲。事件發生在當天下午6時。據母親表示，打女兒是因為女兒不好好吃飯。
報導稱，小女孩並無大礙，精神正常，背部有輕微皮外傷。當地已聯繫女孩在外打工的父親回家，並對女孩臨時救護。
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