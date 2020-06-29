廣西男夜奔300公里殺妻焚車 謠傳砍成3段

網傳廣西男子因為不滿妻子外遇，夜奔300公里殺妻，「兇手把妻子砍成三段，還有音頻為證」，該「山圍殺妻案」音頻內容誇大，情節毛骨悚然，廣西北流警方表示，該音頻內容基本失實。據嫌疑人自述，他是衝動作案，捅了妻子後，就馬上後悔了。

澎湃新聞報導，北流市山圍鎮山圍村21日發生一起故意殺人案件，造成1人死亡。據悉，馮姓嫌犯因家庭財產問題夫妻產生矛盾，用事先準備好的匕首殺死妻子。之後又去燒掉其妻子平時開的一輛小汽車，接著回了一趟家中，之後繼續潛逃。

接到報警後，北流警方迅速啟動命案偵破機制，組織刑偵、刑事技術、便衣、經偵、派出所等120名警力和警犬組成圍捕行動隊，對犯罪嫌疑人可能藏身的山嶺進行拉網式搜捕。參加搜捕行動的民警和群眾達200多人。

25日晚上9時，群眾舉報，發現犯罪嫌疑人馮姓嫌犯在其家中出現，民警迅速趕到，將犯罪嫌疑人馮姓嫌犯抓獲歸案。

經調查，馮姓嫌犯作案後，潛入家附近的山中躲藏，在躲藏過程中曾多次自殺，但是沒有成功。

眼看著圍捕的民警離自己越來越近，自知遲早被抓，又餓又累的他在25日當晚吞食了一種在當地據說是有毒的植物後，就潛逃回家中，剛到家就被及時趕到的民警抓獲。

目前，該案還在進一步偵辦中。另據了解，從廣東佛山到廣西北流市山圍鎮距離超過300公里。