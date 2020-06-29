太勵志！腦癱小伙自學 蘭州大學旁聽9年讀博士

蘭州大學校園經常能看到一個讓人感動的身影，他就是今年28歲被稱為「腦癱博士」的謝炎廷。自2011年開始，他已旁聽九年，如今進入到博士研究生階段。他的導師說，謝炎廷聰明又上進，如果能順利拿到博士文憑，必定能為國家科研做出貢獻。

央廣網報導，謝炎廷的成長之路非常不易，他出生11個月時被診斷為腦癱，受病情的影響，從小就不能控制自己的身體，雙臂總是不由自主地彎曲，走路只能踮著腳尖一上一下，十分努力才能說出一段完整的話，手指無法受控制地捏在一起握筆。

他不能跟普通人一樣去學校上學，只能在家人的幫助下自學。謝炎廷的媽媽上過函授本科，爸爸是蘭州大學醫學院畢業，爺爺則是上世紀50年代物理專業的大學生，在家人的幫助下，炎廷在家讀完小學到初中的教育課程。

15歲的謝炎廷即將「上高中」時，爸爸突發心臟病去世。母親劉小鳳說「高中的知識我也有些力不從心」，除了遇到困惑時與爺爺一起研究討論，謝炎廷一個人自學完高中文理科的所有知識。

無法握筆 數學靠心算

謝炎廷「高中畢業」時，劉小鳳諮詢了當地教育部門，對方同意謝炎廷以社會青年的身分參加2011年理科高考，由於不能握筆寫字，炎廷和母親商量只做其中選擇題的部分，最終，選擇題總分280分，謝炎廷考了262分，其中數學選擇題滿分。這樣的成績令謝炎廷和家人都十分欣喜，但這個成績他仍然無法被任何一所大學錄取。

謝炎廷還想圓自己的大學夢，母親抱著試一試的態度，聯繫了蘭州大學數學與統計學院，詢問兒子可否旁聽學習，「院長很惜才，跟我們說只要願意學，隨時歡迎」。

在課堂上，謝炎廷遇到了數學與統計學院的數學教授徐守軍，「我把你當成正式學生給你和其他學生同等的愛甚至更多」，謝炎廷的同學說，慢慢熟悉後發現炎廷確實很有數學天賦。

論文連續發表國際期刊

謝炎廷由於手指無法握筆，不能用手演算，他的所有數學演算全憑心算。課餘時間，徐守軍單獨跟謝炎廷交流，或是把意思寫到紙上，聽他一字一頓地講話，慢慢達成了默契。徐守軍說，謝炎廷的毅力非常人所能堅持，師生的努力得到了回饋。在徐守軍的指導下，謝炎廷也取得了一定的學術成果，論文發表在《澳大利亞組合學》學術期刊上。2019年4月，另一篇論文發表在國際SCI期刊《應用數學與計算》上。

「學到東西 比學位重要」

2019年9月，謝炎廷順利完成碩士論文答辯，經蘭州大學校長辦公會議研究決定，授予謝炎廷「榮譽研究生」稱號。

典禮上，蘭州大學校長嚴純華說，「從今天開始，謝炎廷不再是旁聽生，他跟所有的蘭大學子一樣，他是我們的孩子」。回憶過去九年的學習，謝炎廷說，自己學到很多解決問題的方法和做人的道理，覺得這些遠比學位更加重要，網友紛紛被謝炎廷感動。「太棒了，好勵志」、「加油，你是我們的榜樣」、「有夢想的人都了不起」。

同時也有網友為蘭州大學「點讚」，「蘭大很人性化」「感謝給他未來和希望」。