北京爆疫情 南方鬧洪災…溫家寶露臉為大學提詞 精神好

一段時間未露面的前中國國務院總理溫家寶，日前在北京家中接見蘭州大學中共黨委書記、校長等人並合影，並為蘭大地質礦產學院題寫了院訓「大道無垠，精誠致遠」。照片中，溫家寶身著POLO衫，頭髮灰白但面色紅潤，精神還算不錯。

溫家寶上一次公開露面，是在2019年10月1日建政70周年閱兵式上；如今北京爆發新一輪疫情，南方多省洪災氾濫、三峽大壩危急之時，中共現任七常委無人露面。而中共前總理溫家寶此時「現身」，為蘭州大學題寫院訓，引發外界關注。

蘭州大學官方微信公眾號27日公布，溫家寶日前應邀為蘭大地質科學與礦產資源學院，題寫「大道無垠，精誠致遠」八個字的院訓。為此，蘭大黨委書記馬小潔、校長嚴純華近日前往溫家寶北京住所探望，並當面接受題詞。

根據公布內容，溫家寶希望蘭大加強地球的系統科學研究，從過去單純強調對礦產資源的利用，轉到全面、完整地合理保護、開發和利用自然資源上。充分運用中國大西北多樣的地質資源有利條件，組織學生深入祁連山等「豐富的地學大課堂」實習實踐。

溫家寶於2003年3月至2013年3月擔任中國國國務院總理，卸任後即告退休。近年來他雖較少亮相，但在2019年1月，中國地質大學領導也曾前往溫家寶家中探望並拜年。2019年5月汶川地震11週年期間，溫家寶曾前往四川成都一帶考察，被認為他退休後「走得最遠、最久的一次」。