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姓名籍貫兩誤區 身分留白119年

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電

在尋找「丁龍」真實身分過程中，陳家基先後與哥大研究Dean Lung的專家米亞保羅，以及王海龍聯繫，並研讀他們提供的資料。陳家基當時發現，Dean Lung的中文名字不是「丁龍」，而他的籍貫不是山東應該是廣東

接著，他還發現1901年10月刊登於「紐約論壇報」上一篇關於Dean Lung的文章，其中提到，丁龍結婚了，有三個小孩。因此，陳家基相信，Dean Lung離開美國後應返回了家鄉，且有了後代。

澎湃新聞報導，2019年，陳家基將多年研究的線索理出，並附上Dean Lung的照片，請廣東「龍」姓最大的聚居地順德的有關部門協尋，但一無所獲。

同年，中山大學的「Dean Lung專案組」成員陳曉平的文章提到，Dean Lung的名字，中文寫作「進隆」。此外， 和Dean Lung同時代在卡本蒂埃家做事的另外一名華人Mah Jim是新寧（廣東省台山的舊稱）人。

這兩點給了陳家基許多靈感。

報導指出，2020年初，新冠疫情在中國爆發，陳家基也因此留在中國，有充足的時間和條件去尋找Dean Lung。

3月下旬，他基本確定：Dean Lung有可能是台山（新寧）人。於是他透過人認識台山僑聯林如寶主席，也得知台山馬姓主要集中在白沙。

當時，他們認為Dean Lung與Mah Jim有可能是同鄉，並曾猜測Dean Lung可能叫馬隆進。這個線索讓陳家基靈光一閃：他也許叫馬進隆。既然已經在馬姓族人中查找Mah Jim和他的兒子Mah Chong Dean，為什麼不同時尋找「馬進隆」呢？

果然不久後，找到了Dean Lung！

據悉，千秋里歸國華僑馬萬昌的後人有一封幾十年前的家信，提到馬萬昌在美國的名字是馬進隆，英文正是Mar Dean Lung。根據他們用台山話念出「進隆」的讀音，簡直就和Dean Lung一模一樣。

報導說，他們一行人根據馬萬昌後人提供的線索，在村外山上順利找到了馬萬昌夫婦的墓。

馬萬昌在美國的後人還轉來兩份關鍵證物，「丁龍」昔日雇主卡朋蒂埃在1907年11月寫給Dean Lung的信，以及馬萬昌的兒子於1972年8月18日寫給兒女的信，信中第一次講述了馬萬昌在美國的名字是馬進隆（Mar Dean Lung）。

到此，Dean Lung身分終於大白。

前人找不到Dean Lung，有兩大誤區。第一是姓名。自上世紀的國民政府宣傳Dean Lung的故事時開始，Dean Lung被譯成「丁龍」，後經國學大師錢穆的渲染，「丁龍」似乎成了標準中文名。

其次是Dean Lung的籍貫。從錢穆開始，研究者把Dean Lung的籍貫說成是山東。結果電視台興師動眾到山東日照的丁姓地區尋找「丁龍」，當然一無所獲。

廣東 疫情

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