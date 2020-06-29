捐款哥大漢學系 神秘「丁龍」百年後找到了！

6月28日是丁龍寄支票發起捐建美國哥倫比亞大學漢學系119周年。前不久央視報導，經過多年追尋，終於在廣東台山找到丁龍的身世，他原名叫馬萬昌(在美國時叫馬進隆)。因為方言發音和其他因素，在美國的名字改叫丁龍。一個百年前在美國以下層華傭身分生存的中國華工，為何發起這樣的義舉？再度引起關注。

早在1999年，哥大華人學者王海龍就發現「丁龍」的故事。1901年，Dean Lung在捐出自己幾十年辛苦攢下的1萬2000美元給哥倫比亞大學設立漢學系時曾給校長寫了一封英文信，在Dean Lung的名字下面，他工工整整地用英文寫下了「a Chinese Person」(一個中國人)。後人將他的名字譯為「丁龍」。但許多學者查遍了美國的各種檔案仍無法找到他的真實身分。

北京晚報署名文章指出，20多年前，他撰寫哥大校史及漢學史時發現丁龍的事蹟。雖然此事作為民間傳說有年，但一直流於故事和誤傳。

作者透過查找校史檔案及各種文獻，終於還原史實，在報刊和「哥大與現代中國」一書中發表，其後又應邀在海內外報紙刊載。近年來，丁龍在中國又被自媒體等以各種形式傳播，幾近家喻戶曉。

但丁龍的真實身分，他到底魂歸何處？始終未知，後來甚至引發中美乃至全球的「尋找丁龍運動」。

不久前，多年來一直致力「尋龍」的南非華人陳家基，終於找到丁龍了。

據陳家基調查指出，丁龍之所以一直無法被尋獲的原因是他不姓「丁」而姓「馬」，他的原名叫馬萬昌，而在美國時叫馬進隆。因為當年到美國做苦力，他使用的名字叫「進隆」而台山方言進隆發音是「丁龍」；在美國他的文件資料上的名字Dean Lung就成了後來世人所知的丁龍了。

接著，這個小組不只找到丁龍的家鄉、故居、墳墓，更可喜的是，他們找到了丁龍在美國後人的確切信息。通過丁龍的曾孫輩，他們找到了當年雇用丁龍的主人卡本蒂埃給丁龍的信件，上面有丁龍的字跡；所有的地址、情節和當年事實都契合無誤。當地政府和中央電視台對此做了詳盡採訪並將調查全程播出。