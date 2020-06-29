鞏固賭城榮景 澳門賭王接班人任務艱鉅

澳門賭王何鴻燊上月去世，二房大女兒何超瓊出面代表發布消息，但內部可能暗潮洶湧，各方期待第二代後繼有人，能鞏固賭城榮景。

何鴻燊5月26日在香港養和醫院去世，約莫一小時後，家屬在媒體圍繞下發布訃聞，並傳達整個家族團結一致的明確訊息。發布訃聞者，是何鴻燊二房妻子藍瓊纓所生的大女兒、57歲的何超瓊。何鴻燊嵩壽98，前後共娶了四名妻子，生育16名子女。

澳門在何鴻燊打造下，早就超越美國拉斯維加斯，成為全球第一大賭城。何鴻燊辭世後，如何鞏固何家價值高達150億美元的財富，重振澳門賭城榮景，度過新冠肺炎疫情的危機，重責大任就落在何超瓊肩上。

新冠疫情讓賭場收益大減超過90%，何家內部爭產風波不斷，權力平衡維繫不易，目前就看何超瓊如何精心計畫奮勇向前。

澳門博奕顧問公司IGamiX執行合夥人李忠良說：「何鴻燊在世之日，許多問題懸而未決。有人出頭攬權，其他人總是不服；如今他撒手人寰，各方都期待後繼有人，這就為何超瓊鋪好了路。」

去年組成的新聯盟，讓何超瓊和她的派系得以掌控何家賭場專利權金雞母，澳門博彩控股公司（SJM）。雖然何鴻燊其他子女和三名未亡人目前都沒有公然挑戰此一協議，但投資人和分析師都擔心內部可能暗潮洶湧。

SJM執行長蘇樹輝表示：「因為時空環境不同，政經情勢改變，第二代接手父執輩的遺業繼志，一般而言都困難重重。」一般認為，何鴻燊能掌管SJM長達40多年，靠的是他對社會的關懷及個人特質，領導魅力、幽默感、親和力及對企業的敏感度。

何鴻燊去世後，何超瓊如今必須加強掌控家族的複雜利益，包括SJM所屬的20家賭場，米高梅國際酒店集團中國分支，以及香港和澳門之間的渡輪和直升機航線。

在承平時期上述重任就已然是莫大的挑戰，何況目前新冠疫情肆虐，諸多行業營運一落千丈。基本上賭場鬧空城，一天就得損失100多萬美元。

何鴻燊個人的政經人脈，子女未必能全盤接手，第二代想管理賭城，勢必面臨新的挑戰。外界認為，何鴻燊第四任妻子梁安琪會是何超瓊的競爭對手。梁安琪擁有控制SJM公司股權的8%，有可能是未來的爆點。