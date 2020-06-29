獨生子女無力響應 中國開放二孩生育率仍觸底

中國2015年開放全面二孩（一對夫妻最多二孩）政策，但去年生育率仍然創下新低。陸媒報導說，如今勞動主力多為獨生子女，無力負擔更多家庭成員；此外，職場歧視孕婦，也使職業婦女卻步。

中國國家統計局今年1月17日發布的數據顯示，2019年全年出生人口1465萬人，人口出生率為1.048%；死亡人口998萬人，人口死亡率為0.714%；人口自然成長率為0.334%。

2018年中國全年出生人口1523萬人，人口出生率為1.094%。2018年人口出生率為1952年以來最低，不料2019年再度觸底。

法制日報報導，縱然放寬生育限制，但出生率仍持續走低。多地近期因此陸續推出政策，鼓勵生育。比如，北京調整生育醫療費用待遇、山西省鼓勵用人單位發放嬰幼兒保教費、廣東落實陪產假等。

但零星的地方政策，無法增加民眾生育意願。報導說，2015年開放二孩政策後，北京市民劉霞曾考慮再生第二個孩子，但最後作罷，原因是「沒有過多精力」。

不少受訪家長拒絕生兩個孩子的原因和劉霞相似。很多1980年後出生的「80後」、「90後」都是獨生子女，他們除了要賺錢養家，還要花更多的時間和精力照顧雙方老人和孩子，很難有時間和精力要二孩。

還有很多女性因為擔心職場歧視而不敢生二孩，甚至連一個孩子都不敢生。

有7年人力資源經驗的錢月說，在人力資源圈裡，流行這樣一種說法：女性還沒生孩子，已經被打上「以後要請婚假和生兩個孩子產假的特大定時炸彈」的標籤；生育一個孩子的女性，會被貼上「這是個隨時生二孩定時炸彈」的標籤；已經生完二孩的女性，標籤就變成了「沒有精力工作」。

不少網友對此深有共鳴。有網友說自己「也不敢生，上面4個老人，一個生病家底就要掏空」，更多人認為，政府的福利政策不全面也不現實，「什麼陪產假都是隔靴撓癢，給你假你也不敢休，時間一長位置都沒了」，有人批評政策應該「讓女性沒工作只帶孩子也能活下去，不然生孩子影響生存誰願意生？」