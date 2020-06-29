聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸少兒美展 7月到高雄

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第11屆海峽兩岸少兒美術大展28日在福州閉幕。本屆大展以「給明天的禮物」為主題，共展出320件作品。（中新社）
第11屆海峽兩岸少兒美術大展28日在福州閉幕。本屆大展以「給明天的禮物」為主題，共展出320件作品。（中新社）

第十一屆海峽兩岸少兒美術大展6月28日在福建福州市落幕，7月或將走進台灣高雄。「少兒美展作品映射當代社會及兩岸關係，是與成人社會的一種對話。」策展人、雲揚天際文化藝術機構負責人周櫻受訪說，疫情衝擊下，策展困難重重，但是「兩岸的美育，需要更多的交流和對話」。

中新社報導，此展緣起於2008年汶川地震後周櫻團隊聯合兩岸文化機構發起的關懷災區兒童的美術教育援助。「當時，對汶川文化教育類的援建很少，當地人也說，你們這個沒有什麼用。」周櫻笑追述道，兩岸文化人確實不是帶著很多錢和糧食去的，「我們是帶著藝術的力量，一點一點地做，催動孩子、老師去認知母體文化，做當地文化的保存」。

2009年，首屆海峽兩岸少兒美術大展開展。周櫻邀請四川震區少年和台灣學子共同在廈門研習，他們在畫作中共同呈現「廢墟上流露的微笑，在災難面前的勇敢無畏」。

伴隨著兩岸少兒美展持續「對畫」，跨越海峽的人文關懷項目輻射愈來愈廣，包括關注台灣少數民族文化傳承的「原汁原味」、幫助盲童的「藝術無障礙」、發展少數民族特色文化的「蒲公英行動」等。

最初幾年在台北辦展，台南少兒繪畫水平之高，表現手法之多元，轟動業界。福建龍岩的版畫作品，題材趨於豐富，「已經形成文化層次」。她也慣於把兩岸作品並列，相互參照，令觀展者感受兩岸文化的「參差多元，美美與共」。

在本屆大展中，14歲台灣新北小畫家葉芷寧所繪的豐魚祭，11歲台灣小朋友謝秉叡所繪的廟會，還有福建「客家遊大龍」、北京大鼓等，畫風不同，材質各異，卻以「傳統習俗」主題並陳一隅。

她也邀請兩岸藝術家參與，「引領、傳承文脈」。台灣不少知名畫家曾現身該展，今年則主邀大陸版畫家于承佑。于承佑的一件白玉蘭繁花壓樹的黑白版畫作品，在周櫻解讀中，「道盡疫情中生命悄然離去的悵然和悲慟」。這給以「兒童畫」為主體的畫展注入了深刻的人文關懷。

如今，該展成為兩岸規模最大、藝術水平最高的一項少兒美術交流活動。「「這個大展用藝術陪伴不同地區孩子成長。」周櫻說。

福建 疫情 北京

延伸閱讀

籲撤回陳菊任命 李眉蓁：給高雄人一個公道

民進黨陸空傾力輔選陳其邁 盼擁高民意基礎當後盾

陳其邁勝出無懸念？ 學者：有些變數

大高雄盃國標舞全國公開賽 準雄女生任艾利奪3金1銀

相關新聞

暴雨不停 淮河幹流 洪水超警戒

大陸南方暴雨未止，洪水持續肆虐。大陸水利部昨發布「太湖二○二○年第一號洪水」，受太湖水位上漲影響，淮河幹流將發生超警戒洪...

合杭段通車 商合杭高鐵全線營運

6月28日8時56分，商（商丘）合（合肥）杭（杭州）鐵路合杭段首趟列車—復興號G9394次從安徽合肥南站緩緩駛出，駛向浙...

陜台婚姻聯誼會 24家庭交流

「我來到陜西6年來，第一次與這麼多兩岸家庭歡聚一堂，感到非常親切。」來自台灣的林寓淞說。24日至27日，林寓淞一家及其他...

長沙主城區 地鐵全覆蓋

湖南長沙地鐵3號線、5號線28日正式載客，標誌著長沙軌道交通「米」字形骨架、雙「十」字拓展線網格局基本形成，長沙市主城區...

陸端午鐵路旅客 753萬人次創新高

中國國家鐵路集團有限公司28日披露，今年鐵路端午假期運輸期間（6月24日至6月27日），大陸全國鐵路發送旅客2678萬人...

廣州南沙直航深圳 客船啟用

廣州南沙首條直航深圳的水上高速客運航線6月28日啟用，航行時間縮短至35分鐘，此舉將進一步助力粵港澳大灣區互聯互通，為水...

端午假期 快遞包裹同比增長

中國大陸國家郵政局28日發布的監測數據顯示，6月25日至27日的端午節假期，大陸郵政快遞全行業共攬收快遞包裹6.07億件...

兩岸少兒美展 7月到高雄

第十一屆海峽兩岸少兒美術大展6月28日在福建福州市落幕，7月或將走進台灣高雄。「少兒美展作品映射當代社會及兩岸關係，是與...

103歲婆婆臥床17年 78歲媳細心照顧

山東菏澤78歲老人李富榮，17年來無微不至的照顧臥床不起的婆婆，讓已經103歲的婆婆看上去依然精氣神十足。李富榮說只要自己還能照顧人，她就會一直把婆婆好好伺候下去。

四川竹葉斷糧 旅俄熊貓改吃「凍竹」

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際間航空交通大受影響，旅居外地的中國大熊貓面臨「斷糧」的困境。

女子中學前大跳鋼管舞 挨轟「招生無底線」

江蘇南通近日有女子在北城中學前大跳鋼管舞藉以招生，事件引發爭議。澎湃新聞報導，涉事者所屬一舞蹈機構，該機構負責人回應稱「承認錯誤」，但強調他們的目的並非為招收學校的學生，而是為了宣傳推廣。

推文罵祖國這字眼 中研究生被肉搜、道歉

一名中國科學院大學學生近日被網友爆料，指其疑在社交平台Twitter發表辱華言論。消息引起關注，中國科學院大學27日回應證實，稱發表「不當言論」的學生為該校季姓碩士生，將依據校規校紀做出嚴肅處理。

熱門新聞

向印度秀軍力 解放軍發布高原訓練、實彈射擊照片

南海緊張？中共7月1日西沙海域舉行軍事演習

14國際航空復航中國 聯合航空、達美航空都將起飛

曾批澳洲大學生「煽動反華」 中駐布里斯本總領事被查

廈門大學學者：兩岸對抗未來新常態 台海危機埋6地雷

大陸領錢逾人民幣10萬元須登記 7月河北先試點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。