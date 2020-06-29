兩岸少兒美展 7月到高雄

第十一屆海峽兩岸少兒美術大展6月28日在福建福州市落幕，7月或將走進台灣高雄。「少兒美展作品映射當代社會及兩岸關係，是與成人社會的一種對話。」策展人、雲揚天際文化藝術機構負責人周櫻受訪說，疫情衝擊下，策展困難重重，但是「兩岸的美育，需要更多的交流和對話」。

中新社報導，此展緣起於2008年汶川地震後周櫻團隊聯合兩岸文化機構發起的關懷災區兒童的美術教育援助。「當時，對汶川文化教育類的援建很少，當地人也說，你們這個沒有什麼用。」周櫻笑追述道，兩岸文化人確實不是帶著很多錢和糧食去的，「我們是帶著藝術的力量，一點一點地做，催動孩子、老師去認知母體文化，做當地文化的保存」。

2009年，首屆海峽兩岸少兒美術大展開展。周櫻邀請四川震區少年和台灣學子共同在廈門研習，他們在畫作中共同呈現「廢墟上流露的微笑，在災難面前的勇敢無畏」。

伴隨著兩岸少兒美展持續「對畫」，跨越海峽的人文關懷項目輻射愈來愈廣，包括關注台灣少數民族文化傳承的「原汁原味」、幫助盲童的「藝術無障礙」、發展少數民族特色文化的「蒲公英行動」等。

最初幾年在台北辦展，台南少兒繪畫水平之高，表現手法之多元，轟動業界。福建龍岩的版畫作品，題材趨於豐富，「已經形成文化層次」。她也慣於把兩岸作品並列，相互參照，令觀展者感受兩岸文化的「參差多元，美美與共」。

在本屆大展中，14歲台灣新北小畫家葉芷寧所繪的豐魚祭，11歲台灣小朋友謝秉叡所繪的廟會，還有福建「客家遊大龍」、北京大鼓等，畫風不同，材質各異，卻以「傳統習俗」主題並陳一隅。

她也邀請兩岸藝術家參與，「引領、傳承文脈」。台灣不少知名畫家曾現身該展，今年則主邀大陸版畫家于承佑。于承佑的一件白玉蘭繁花壓樹的黑白版畫作品，在周櫻解讀中，「道盡疫情中生命悄然離去的悵然和悲慟」。這給以「兒童畫」為主體的畫展注入了深刻的人文關懷。

如今，該展成為兩岸規模最大、藝術水平最高的一項少兒美術交流活動。「「這個大展用藝術陪伴不同地區孩子成長。」周櫻說。