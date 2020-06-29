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端午假期 快遞包裹同比增長

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸國家郵政局28日發布的監測數據顯示，6月25日至27日的端午節假期，大陸郵政快遞全行業共攬收快遞包裹6.07億件，同比（與去年同期相比）增長45.38%，投遞快遞包裹6.51億件，同比增長47.68%。

中新社報導，今年端午期間，線上線下消費回暖，各地採用線上帶遊帶貨、線下線上結合的方式，豐富端午節文旅和農產品銷售市場，通過網絡現場直播、發放電子消費券等方式，提振消費信心。

據各大電商平台的數據，愈來愈多的消費者選擇線上網購囤貨過端午佳節，粽子、鹹鴨蛋和牛奶、啤酒、肉類等在端午節期間銷量大漲。

在剛剛過去的「618」網絡購物節期間，中國大陸6月1日至18日的快遞業務量達到46.78億件，同比增長了48.66%，天貓、京東、拼多多、蘇寧等電商平台創下新記錄。

5月分，中國大陸快遞業務量為73.8億件，同比增長41%，創下2018年2月份以來的新高，快遞業的逆勢增長體現中國大陸消費潛力的不斷釋放。

端午節 電商

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