廣州南沙直航深圳 客船啟用

廣州南沙首條直航深圳的水上高速客運航線6月28日啟用，航行時間縮短至35分鐘，此舉將進一步助力粵港澳大灣區互聯互通，為水上1小時生活圈增添新時速。

中新社報導，廣東省航運集團旗下廣東省水上公交有限公司當天開通南沙客運港至深圳機場碼頭航線。廣東省航運集團副總經理羅健表示，以往南沙及周邊地區市民前往深圳寶安國際機場搭乘飛機，需要經由陸路出行，單程用時在一個半小時以上，如果遇上堵車，所花費的時間會更長。

南沙客運港碼頭至深圳機場碼頭航線全程約15.3浬，航行時間約35分鐘，而且水運還不會有堵車的麻煩，有效聯結起珠江東西兩岸城市群。

廣東省國資委二級巡視員譚燦表示，開通南沙至深圳機場碼頭高速客運航線，縮短了珠江東西兩岸城市間的距離，有助於打造灣區1小時生活圈。

羅健表示，航線專門建造的兩艘豪華雙體高速客船「新時速1」和「新時速2」各有199個客位，客艙座位分為普通艙、頭等艙和貴賓艙，滿足不同旅客的出行需要。相比於普通客船，高速客船所有靠窗座位還增加遮陽窗簾、電源及USB充電等功能。

隨著此次廣州到深圳「水上巴士」開通，深圳機場碼頭水上客運航線可通達香港、澳門、廣州、珠海、中山等5座城市。開航初期，廣州到深圳「水上巴士」每天往返各3班。