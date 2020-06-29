陸端午鐵路旅客 753萬人次創新高

中國國家鐵路集團有限公司28日披露，今年鐵路端午假期運輸期間（6月24日至6月27日），大陸全國鐵路發送旅客2678萬人次，日均發送旅客670萬人次；6月25日，大陸全國鐵路發送旅客753萬人次，創2020年春節後單日旅客發送量新高。

新華社報導，端午假期3天，上海市民徐海清與多位好久不見的親朋好友再次團聚，「端午是進入疫情防控常態化階段以來，第一個適合親朋好友團聚、共祝彼此安康的中華傳統節日。」徐海清說。

新華社報導，居民消費熱情高，老字號粽子產品在線上線下熱銷，分布在上海市區的門店外，消費者有序排著長隊；直播、網購平台上，網友一邊互動一邊「剁手」。

杏花樓食品餐飲股份有限公司副總經理智靜說，今年端午應需生產380多萬隻粽子，較去年產量翻番。不僅物美價廉的袋裝粽子賣得好，價位在150多元至250多元（人民幣，下同）的禮盒裝粽子需求也很旺盛。

6月1日至21日，淘寶天貓平台上粽子成交額同比增長153%。此外，糯米、粽子葉等食材成交額同比大幅增長，還有「自熱型」粽子、「人造肉」粽子等新鮮品類湧現。

各地文旅活動也精彩紛呈。上海歡樂谷的「『粽』享歡樂」活動現場，傳統的投壺活動吸引眾多遊客參與；上海海昌海洋公園星光夜場回歸。

中國大陸已有10064家A級旅遊景區恢復開放，各地旅遊景區堅持「限量、預約、錯峰」，接待遊客量不超過最大承載量的30%。在上海，100多處國家A級景區全面實施門票預約機制，探索「預約旅遊」常態化。

端午假期首日，中國大陸共接待國內遊客1727.6萬人次，實現大陸國內旅遊收入44.7億元。攜程旅遊大數據聯合實驗室研究員彭亮分析，攜程平台端午訂單較5月下旬又有增長了。