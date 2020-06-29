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長沙主城區 地鐵全覆蓋

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖南長沙地鐵3號線、5號線28日正式載客，標誌著長沙軌道交通「米」字形骨架、雙「十」字拓展線網格局基本形成，長沙市主城區實現地鐵運營全覆蓋。

中新社報導，地鐵3號線一期工程是長沙市軌道交通線網中西南至東北向的核心主要線路，全長36.5公里，接岳麓區、天心區、雨花區、芙蓉區、開福區和長沙縣，全為地下線，共設車站25座。該線是長沙軌道交通線網規劃「米」字型架構的最後一部分，對長沙區域經濟發展有著重要支撐和帶動作用。

地鐵5號線一期工程是長沙市軌道交通線網中主城區東部的南北向主要線路，全長22.5公里，連接雨花區、芙蓉區、開福區和長沙縣，共設車站18座。該線也是中國大陸首條全線車輛採用永磁牽引系統的城市軌道交通線路。

這兩條線路初期運營後，長沙將新增42座車站，民眾可乘坐地鐵直達長沙主城區的六區一縣，「全面網絡化」地鐵時代正式開啟。至此，長沙市軌道交通通車里程和運營里程達到161公里，運營車站達114座，「半小時地鐵生活圈」覆蓋全城。

長沙已開通的5條地鐵線構建起的綜合交通網，讓居民住宅、學校醫院、辦公商圈、交通樞紐等城市各個功能區緊密相連，同時還推動長沙率先步入高鐵、航空、城鐵、地鐵、磁浮、高速公路「六位一體」國家綜合交通樞紐陣營。

相較而言，長沙地鐵營運總里程仍處在中國大陸中等水平，根據2020年1月長沙市公布的市軌道交通線網規劃修編圖，長沙還將建設14條地鐵普線，4條軌道快線普線，合計里程達857公里。

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