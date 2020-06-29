陜台婚姻聯誼會 24家庭交流

「我來到陜西6年來，第一次與這麼多兩岸家庭歡聚一堂，感到非常親切。」來自台灣的林寓淞說。24日至27日，林寓淞一家及其他23位陜台婚姻家庭代表共同參加了「長安一片月．相約大西安」—2020陜台婚姻家庭交流聯誼活動。

新華社報導，在活動中，陜台婚姻家庭代表拜謁黃帝陵，參觀大唐不夜城步行街、秦始皇帝陵博物院、陜西歷史博物館和西安事變紀念館等陜西特色歷史文化景區。

「在陜西歷史博物館裡，我覺得非常震撼。」林寓淞說，「從小到大都是在書上學習歷史，而博物館裡的文物讓我真實感受到生活在陜西是與秦皇漢武『為鄰』，感受到兩岸同根同源。」2014年，林寓淞到渭南職業技術學院工作，在陜西安家。

陜西省台灣事務辦公室二級巡視員劉樹良說，陜西有1700多個兩岸婚姻家庭，兩岸婚姻群體為推動兩岸關係的改善發展做出了重要貢獻。陜西秉持「兩岸一家親」理念，制定推出「惠台60條實施意見」，提升台胞在兩岸經濟社會融合發展中的參與感和獲得感。

1997年，許文駿從台灣來到陜西中醫學院（現為陜西中醫藥大學）讀書時與妻子蒲林麗相識，是愛情讓許文駿選擇留在陜西，是大陸惠台政策讓他有了在大陸執業的資格，成為在陜西第一個拿到大陸執業醫師資格的台灣人。

20年的兩岸婚姻讓「陜西女婿」與「台灣兒媳」組成的小家庭成為兩岸親戚朋友了解彼此的橋梁。

「為了和台灣家裡的長輩溝通，我學會了閩南語。」蒲林麗說，「我們邀請台灣的親戚朋友來陜西旅遊訪問，也會向陜西的家人說起台灣的情況。只有多交流、多互動才能加強了解，增進感情。」