聽新聞
test
0:00 / 0:00

合杭段通車 商合杭高鐵全線營運

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
商合杭高鐵合肥至湖州段6月28日正式開通運營，商合杭高鐵實現全線貫通，旅客在登車前紛紛留影。（新華社）
商合杭高鐵合肥至湖州段6月28日正式開通運營，商合杭高鐵實現全線貫通，旅客在登車前紛紛留影。（新華社）

商合杭高鐵合肥至湖州段6月28日正式開通運營，商合杭高鐵實現全線貫通，旅客在登車前紛紛留影。（新華社）
商合杭高鐵合肥至湖州段6月28日正式開通運營，商合杭高鐵實現全線貫通，旅客在登車前紛紛留影。（新華社）
6月28日8時56分，商（商丘）合（合肥）杭（杭州）鐵路合杭段首趟列車—復興號G9394次從安徽合肥南站緩緩駛出，駛向浙江杭州，標誌著商合杭鐵路安徽合肥至浙江杭州段開通運營，商合杭高鐵全線貫通。

中新社報導，安徽省委書記李錦斌、省長李國英出席開通儀式，李錦斌宣布商合杭鐵路合肥至杭州段首發列車正式發車。

商合杭鐵路是中國大陸「八縱八橫」高鐵網京港（台）通道的重要組成部分，2015年11月開工建設。這條鐵路沿線城市密集、人口眾多，是聯繫中原、江淮與長三角最重要的交通幹線，被譽為「華東第二通道」。

商合杭高鐵合湖段起自安徽省合肥市肥東縣，終至浙江省湖州市，經湖州站與南京至杭州高鐵接軌，通達杭州。其中，柘皋站、含山南站、郎溪南站等為新建站點。線路貫通後，合肥到宣城最快只需1小時13分鐘，宣城到安吉、湖州、杭州東最快分別為22分鐘、34分鐘、50分鐘，合肥南至杭州東的最快時間為2小時7分鐘。

商合杭鐵路商丘至合肥段已於2019年12月1日開通運營。今日新開通的合肥至湖州段線路全長約311公里，設計時速350公里，其中安徽蕪湖至宣城段時速250公里。該線經浙江湖州站與南京至杭州高鐵接軌，通達杭州。至此，商合杭高鐵實現全線貫通，河南、安徽、浙江三省實現高鐵「無縫對接」。

商丘至杭州的高鐵全線貫通後，沿線居民出行將更加便捷，對促進大陸中部地區崛起，推動長三角區域一體化發展，具有重要意義，也將有效緩解京滬高鐵客流壓力。

高鐵 列車

延伸閱讀

收假國10往左營高鐵塞爆 國3屏東段也慢速

花蓮尚志橋封閉7個月 預計30日上午通車

河南商丘至合肥、杭州高鐵 全線通車

高鐵今加開2班次北上列車 站站停對號座

相關新聞

暴雨不停 淮河幹流 洪水超警戒

大陸南方暴雨未止，洪水持續肆虐。大陸水利部昨發布「太湖二○二○年第一號洪水」，受太湖水位上漲影響，淮河幹流將發生超警戒洪...

合杭段通車 商合杭高鐵全線營運

6月28日8時56分，商（商丘）合（合肥）杭（杭州）鐵路合杭段首趟列車—復興號G9394次從安徽合肥南站緩緩駛出，駛向浙...

陜台婚姻聯誼會 24家庭交流

「我來到陜西6年來，第一次與這麼多兩岸家庭歡聚一堂，感到非常親切。」來自台灣的林寓淞說。24日至27日，林寓淞一家及其他...

長沙主城區 地鐵全覆蓋

湖南長沙地鐵3號線、5號線28日正式載客，標誌著長沙軌道交通「米」字形骨架、雙「十」字拓展線網格局基本形成，長沙市主城區...

陸端午鐵路旅客 753萬人次創新高

中國國家鐵路集團有限公司28日披露，今年鐵路端午假期運輸期間（6月24日至6月27日），大陸全國鐵路發送旅客2678萬人...

廣州南沙直航深圳 客船啟用

廣州南沙首條直航深圳的水上高速客運航線6月28日啟用，航行時間縮短至35分鐘，此舉將進一步助力粵港澳大灣區互聯互通，為水...

端午假期 快遞包裹同比增長

中國大陸國家郵政局28日發布的監測數據顯示，6月25日至27日的端午節假期，大陸郵政快遞全行業共攬收快遞包裹6.07億件...

兩岸少兒美展 7月到高雄

第十一屆海峽兩岸少兒美術大展6月28日在福建福州市落幕，7月或將走進台灣高雄。「少兒美展作品映射當代社會及兩岸關係，是與...

103歲婆婆臥床17年 78歲媳細心照顧

山東菏澤78歲老人李富榮，17年來無微不至的照顧臥床不起的婆婆，讓已經103歲的婆婆看上去依然精氣神十足。李富榮說只要自己還能照顧人，她就會一直把婆婆好好伺候下去。

四川竹葉斷糧 旅俄熊貓改吃「凍竹」

新冠肺炎疫情在全球蔓延，國際間航空交通大受影響，旅居外地的中國大熊貓面臨「斷糧」的困境。

女子中學前大跳鋼管舞 挨轟「招生無底線」

江蘇南通近日有女子在北城中學前大跳鋼管舞藉以招生，事件引發爭議。澎湃新聞報導，涉事者所屬一舞蹈機構，該機構負責人回應稱「承認錯誤」，但強調他們的目的並非為招收學校的學生，而是為了宣傳推廣。

推文罵祖國這字眼 中研究生被肉搜、道歉

一名中國科學院大學學生近日被網友爆料，指其疑在社交平台Twitter發表辱華言論。消息引起關注，中國科學院大學27日回應證實，稱發表「不當言論」的學生為該校季姓碩士生，將依據校規校紀做出嚴肅處理。

熱門新聞

向印度秀軍力 解放軍發布高原訓練、實彈射擊照片

南海緊張？中共7月1日西沙海域舉行軍事演習

14國際航空復航中國 聯合航空、達美航空都將起飛

曾批澳洲大學生「煽動反華」 中駐布里斯本總領事被查

廈門大學學者：兩岸對抗未來新常態 台海危機埋6地雷

大陸領錢逾人民幣10萬元須登記 7月河北先試點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。