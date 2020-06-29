合杭段通車 商合杭高鐵全線營運

商合杭高鐵合肥至湖州段6月28日正式開通運營，商合杭高鐵實現全線貫通，旅客在登車前紛紛留影。（新華社） 6月28日8時56分，商（商丘）合（合肥）杭（杭州）鐵路合杭段首趟列車—復興號G9394次從安徽合肥南站緩緩駛出，駛向浙江杭州，標誌著商合杭鐵路安徽合肥至浙江杭州段開通運營，商合杭高鐵全線貫通。

中新社報導，安徽省委書記李錦斌、省長李國英出席開通儀式，李錦斌宣布商合杭鐵路合肥至杭州段首發列車正式發車。

商合杭鐵路是中國大陸「八縱八橫」高鐵網京港（台）通道的重要組成部分，2015年11月開工建設。這條鐵路沿線城市密集、人口眾多，是聯繫中原、江淮與長三角最重要的交通幹線，被譽為「華東第二通道」。

商合杭高鐵合湖段起自安徽省合肥市肥東縣，終至浙江省湖州市，經湖州站與南京至杭州高鐵接軌，通達杭州。其中，柘皋站、含山南站、郎溪南站等為新建站點。線路貫通後，合肥到宣城最快只需1小時13分鐘，宣城到安吉、湖州、杭州東最快分別為22分鐘、34分鐘、50分鐘，合肥南至杭州東的最快時間為2小時7分鐘。

商合杭鐵路商丘至合肥段已於2019年12月1日開通運營。今日新開通的合肥至湖州段線路全長約311公里，設計時速350公里，其中安徽蕪湖至宣城段時速250公里。該線經浙江湖州站與南京至杭州高鐵接軌，通達杭州。至此，商合杭高鐵實現全線貫通，河南、安徽、浙江三省實現高鐵「無縫對接」。

商丘至杭州的高鐵全線貫通後，沿線居民出行將更加便捷，對促進大陸中部地區崛起，推動長三角區域一體化發展，具有重要意義，也將有效緩解京滬高鐵客流壓力。